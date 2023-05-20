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金融服务加强 一季度末普惠型小微企业贷款余额同比增长25.8%

2023年05月20日11:05 | 来源：人民网
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人民网北京5月20日电 （记者杜燕飞）国家金融监督管理总局19日发布的数据显示，今年一季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额64.5万亿元，其中，单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额25.9万亿元，同比增长25.8%。投向制造业贷款余额29.6万亿元，同比增长20.8%。

同时，今年一季度末，保险公司原保险保费收入1.9万亿元，同比增长9.2%；赔款与给付支出4932亿元，同比增长9.3%；新增保单件数158亿件，同比增长34.6%。

银行业和保险业总资产稳健增长。数据显示，今年一季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额397.3万亿元，同比增长10.9%；保险公司总资产28.4万亿元，较年初增加1.22万亿元，较年初增长4.5%。但一季度末商业银行利润增速下行，累计实现净利润6679亿元,同比增长1.3%，增速同比下降6.1个百分点。

商业银行信贷资产质量基本稳定，风险抵补能力整体充足。今年一季度末，商业银行不良贷款余额3.1万亿元，较上季末增加1341亿元；商业银行不良贷款率1.62%，较上季末下降0.01个百分点。一季度末，商业银行贷款损失准备余额为6.4万亿元，较上季末增加2572亿元；拨备覆盖率为205.24%，较上季末下降0.6个百分点；贷款拨备率为3.32%，较上季末下降0.04个百分点。

商业银行流动性水平保持稳健。一季度末，商业银行流动性覆盖率为149.46%，较上季末上升2.06个百分点；流动性比例为62.97%，较上季末上升0.12个百分点；人民币超额备付金率1.95%，较上季末下降0.1个百分点；存贷款比例为77.57%，较上季末下降1.18个百分点。2022年第四季度末，纳入会议审议的181家保险公司平均综合偿付能力充足率为196%，平均核心偿付能力充足率为128.4%。

(责编：杨曦、高雷)
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