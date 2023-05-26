人民网北京5月26日电 （记者乔雪峰）经济发展，交通先行，一通百通。如今，交通成为中国式现代化的开路先锋，交通强国的美好蓝图正在一步步变成现实。

智能高铁、智慧公路、智慧港口、智能航运、智慧民航、智能邮政……一场智能科技创新变革，正在引领交通绿色低碳发展，为我国加快建设交通强国提供新动能。

“我们必须坚定不移地贯彻落实党的创新驱动发展战略，推动交通运输向绿色低碳方向发展，在科技创新中破解难题，寻找出路。”5月23日，科学技术部成果司原巡视员杨显武在第四届中国交通运输科技创新与技术转移高峰论坛上表示当前，我国交通运输领域处于发展转型的重要时期，既面临许多挑战，也具有重要机遇。

“加强区域和地方科技创新，是贯彻落实创新驱动发展战略、建设创新型国家的重要任务，也是一个需要持续探索、不断创新的重要课题。”杨显武提出，推动区域科技创新，应当立足自身条件选择重点发展的产业方向，培育区域支柱产业必须突出重点，要紧紧围绕支撑产业高质量发展不断提升科技创新能力，千方百计激发企业的创新活力。

交通运输部科学研究院副院长兼总工程师王先进在论坛上表示，坚持创新驱动，依托重大项目开展科研攻关，加快科技成果转化，是推动交通强国建设，实现绿色低碳可持续发展的重要引擎。“未来几年，我国要立足新发展阶段推动交通运输可持续发展，坚持创新引领，注重科技赋能，实现绿色低碳转型发展。”

王先进指出，推动交通运输“双碳”工作，需要以运载工具新能源化为核心，以构建高效综合运输体系为关键，以建设绿色交通基础设施为保障，以构建绿色出行体系为补充，多种绿色低碳政策措施组合实施，全面推进交通绿色低碳转型。

山东省交通运输厅副厅长张玉宏提出，当前，山东交通运输正处于加快建设交通强国山东示范区的关键时期，希望以此次论坛为契机，与各位专家学者、各位嘉宾一道，围绕“科技创新赋能交通绿色低碳发展”主题，进一步深化交流合作，携手推进交通运输以创新促转型、增活力、提实力，共同推动交通强国山东示范区建设迈向新的更高台阶。

中国技术市场协会会长陶元兴在致辞中提出，在交通运输领域，还需要继续加强科技创新和技术转移；需要加强合作共赢，搭建多方协同创新的平台，推进政府、企业、科研机构和社会各界的深度融合。

此次论坛由山东省交通厅、中国技术市场协会指导，中国技术市场协会交通运输专业委员会主办，山东省交通运输研究会承办。论坛通过搭建互动交流平台，把脉绿色低碳交通发展前沿及趋势，分享交通领域创新成果和实践经验，共筑科技与市场间的交通金桥，助力加快建设交通强国行稳致远。

科技创新的目的是为了转化应用。与会嘉宾认为，交通运输行业作为技术应用性行业，只有科技创新成果与行业实际工程和生产相结合，才能产生效益，才能验证科技成果的实际成效，也才能激发发展活力，助力交通运输行业朝着更绿色、更低碳、更环保、更智能的方向不断推进。

(责编：乔业琼、吕骞)

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