顾仲阳

产业振兴是乡村振兴的重中之重，做好“土特产”这篇大文章，要因地制宜，“一把钥匙开一把锁”，让广袤乡村产业更兴旺，让广大农民生活更富裕

珠峰脚下的西藏日喀则市白朗县，年产1.2亿斤瓜果蔬菜，成了雪域高原最大的“菜篮子”，全县3200多农户从事大棚蔬菜生产，年人均增收1万元以上。

白朗蔬菜产业发展离不开山东省寿光市技术支持。为了适应白朗县海拔高、风力大、光照强等条件，寿光技术人员对大棚进行了一系列针对性改进，定制了防紫外线的棚膜，创新使用了固定棚膜的卡槽。

发展特色产业是实现乡村振兴的一条重要途径。做好“土特产”文章，要学习借鉴其他地方的成功经验，也要因地制宜，不能简单照搬。比如寿光的蔬菜大棚技术，是当地农民通过反复试验总结出来的，在白朗县应用推广，就要结合当地特点进行针对性改进，大棚才能够“扎根”高原。大棚建设方案如此，作物的种植标准、技术规范和操作规程也是如此，只有结合当地的水土、气候等特征，因势利导，才能为我所用。

做好“土特产”文章，“种什么”同样需要因地制宜来谋划。每一方水土都有自己独特的物产，这是“土特产”的自然之根。很多地域标识、制作方法往往渗透了特定的历史文化内涵，这是“土特产”的文化之根。要基于一方水土，靠山吃山，靠海吃海，善于分析新的市场环境、新的技术条件，用好新的营销手段，打开视野开发好乡土资源。依托林下资源和气候条件，地处长白山林区的吉林省汪清县盛产高品质黑木耳，这几年陆续开发了速发木耳等品种，大力发展电商，小木耳成了大产业。

做好“土特产”文章，要立足优势、突出特色。既立足本地，找到最能体现地域特点和当地风情的产业；又跳出本地，打造为广大消费者所认可、能形成竞争优势的特色，通过品种、品质、品牌优化，谋求产业特色化、差异化发展。这方面各地有不少成功的实践。赣州脐橙、延安苹果、金乡大蒜、大同黄花等，都扎根乡土，凸显特色，成为知名度和辨识度高的乡村特色产业，有力促进了农民增收和地方发展。

“土特产”背后连着千家万户农民的生计，要科学谋划、科学决策。当下大兴调查研究之风，要求深入扎实考察，多问计于民、问需于民。汇集众智通盘考量，确保把风险降到最低，把效益发挥到最好。山东省平度市等地成立专家组，对发展乡村产业项目进行评估把关，类似做法值得借鉴。

产业振兴是乡村振兴的重中之重，做好“土特产”这篇大文章，要因地制宜，“一把钥匙开一把锁”，让广袤乡村产业更兴旺，让广大农民生活更富裕。

《 人民日报 》（ 2023年05月19日 18 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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