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 “行走的高铁博物馆”来啦 胶济铁路“老物件”精彩亮相

2023年05月18日18:05 | 来源：人民网
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“文化青客·行走的高铁博物馆”活动现场。宋思远摄
“文化青客·行走的高铁博物馆”活动现场。宋思远摄
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人民网北京5月18日电 （记者杜燕飞）“5·18国际博物馆日”期间，在G6955次环线列车上，胶济铁路青岛博物馆和国铁济南局青岛客运段联合举办了主题为“文化青客·行走的高铁博物馆”的活动，让“老物件”走出展厅，走进旅客身边。

据介绍，本次活动展出的藏品共500余件，包括“青列”搪瓷杯、老式铁路徽章、老式茶卷、硬板车票、老式机车模型等反映胶济铁路百年发展史的“老物件”。其中，最吸引人注意的展品是摆放在车厢中的一张硬板车票，票面呈淡黄色，上面印有客快联合票，由乘车区间、价格、中转站、席别组成，老式繁体字和略有磨损的图样，让硬板车票更显沧桑。

“在胶济铁路初创时期，使用的是‘旅客路运单’，后来简化为凭收据乘车，随着乘车旅客增多，‘埃多蒙桑’式车票，也就是卡片票应运而生。”胶济铁路青岛博物馆讲解员于士淇介绍。

活动现场，列车工作人员邀请旅客穿上老式铁路制服，体验红、黄、绿三色信号旗，了解铁路停车、减速、发车、通过等行车指令的旗语，并为小朋友准备动车组硬板模型现场组装，让旅客们感受别具一格的铁路文化氛围。

据了解，胶济铁路青岛博物馆还为旅客们送上精美的“旅游护照”，持该“护照”在G6955次环线列车、胶济铁路博物馆、胶济铁路青岛博物馆盖章打卡后，均可到胶济铁路博物馆或胶济铁路青岛博物馆领取一份精美纪念品。

“乘坐高铁学‘历史’，这是一次特殊的体验，不仅能够直观地看到珍贵的藏品，还能够在打卡中、游戏中品味历史，真是太有意义啦！”乘坐G6955次的旅客袁先生高兴地说。

(责编：孙红丽、高雷)分享让更多人看到

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