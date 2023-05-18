人民网北京5月18日电 （欧阳易佳）据中国出口信用保险公司消息，2023年5月18日，国务院批准的首家外经贸领域资信数据服务企业、中国出口信用保险公司（以下简称“中国信保”）首家全资子公司——中国信保资信有限公司（以下简称“中国信保资信”）在京成立。

在成立仪式上，中国信保党委书记、董事长宋曙光表示，作为国有政策性保险公司、外经贸领域资信数据服务“国家队”，中国信保资信以服务我国高水平对外开放和中国信保政策性主业为根本定位。

“成立之后，中国信保资信可以更好地服务贸易强国建设、共建‘一带一路’高质量发展及数字中国建设；依托渠道网络和全球风险数据库资源，支持外经贸企业拓展全球市场、识别防范风险、扩大出口规模；助力中国信保发挥出口信用保险跨周期逆周期调节作用，提升风险管控能力和数字化转型能力；发挥中国信保资信自身数据资源优势，挖掘数据资源价值潜力，实现业务专业化、市场化、规范化发展。”宋曙光说。

财政部金融司副司长赵志红在成立仪式上表示，中国信保资信的正式挂牌，是中国信保深化改革、探索以子公司实现分类经营的重要尝试。未来，中国信保要着眼大局更好服务高水平对外开放，扎根外经贸领域，不断满足外经贸企业的多元化资信需求；要发挥专业优势，形成政策性出口信用保险与专业资信服务相得益彰的格局；要坚持市场化运作，增强运营能力、提升服务水平、提高经营效益，形成国内一流、具有国际影响力的资信服务品牌。

(责编：孙红丽、高雷)

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