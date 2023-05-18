人民网北京5月18日电 （记者栗翘楚）近年来，在线问诊需求持续增长，医疗机构提供的线上问诊、用药指导等服务受到欢迎。新技术用于新业态，互联网诊疗既能提高医疗服务效率，也有效缓解了医疗资源供给压力，满足了群众医疗服务新需求。

中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2022年12月，我国在线医疗用户规模达3.63亿，较2021年12月增长6466万，占网民整体的34%。

2022年12月，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》（以下简称《规划纲要》），《规划纲要》提出，要积极发展“互联网+医疗健康”服务，健全互联网诊疗收费政策，将符合条件的互联网医疗服务项目按程序纳入医保支付范围。

今年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》（以下简称《意见》），《意见》提出，大力推进“互联网+医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系，推广远程会诊、预约转诊、互联网复诊、远程检查，加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。提升家庭医生签约和乡村医疗卫生服务数字化、智能化水平。

业内人士表示，作为一种把计算机技术、信息技术应用于整个医疗过程的新型医疗模式，互联网诊疗具有显著优势。从患者角度看，互联网诊疗可以跨越时空，简化就医流程、降低就医费用、改善就医体验。从医疗机构角度看，互联网诊疗让患者病历、健康档案实现数据化，提高疾病诊断、患者管理的效率。

国家远程医疗与互联网医学中心、国家卫生健康委远程医疗管理培训中心、国家卫生健康委基层远程医疗发展指导中心等组织机构联合发布的《2022中国互联网医院发展报告》显示，2021年，互联网医院日均在线诊疗人次同比增长141.8%。在此背景下不少企业上线相关平台，如修正药业集团升级“修正健康”线上医疗咨询平台，以智能系统保障和服务类型细分，为大众提供问诊、咨询购药一体化平台。

互联网诊疗并非线下医疗的简单延伸，对医生、机构的服务内容、安全质量等都提出了更高要求。2022年，国家卫生健康委办公厅、国家中医药局办公室联合制定了《互联网诊疗监管细则（试行）》，在鼓励医疗机构应用互联网等技术开展服务的同时，也明确了互联网诊疗在医药、医疗、技术等方面的监管要求，让其更加便捷、规范发展。对此，“修正健康”利用合理用药、前置审方系统，在监督诊疗流程规范的同时，还能够对特殊人群、用药注意事项等做出指导，规避医疗风险，让咨询者得到科学专业的用药建议。

问诊、购药在日常生活中，又会衍生出许多不同场景化的需求，助力培养和提高家庭化健康防御、判断能力已成为趋势之一。“修正健康”提供的24小时在线医疗咨询服务，既能够满足应急诊疗的时效性，也能够作为日常健康咨询的渠道，判断食物禁忌、用药禁忌、疾病体征等健康隐患，变被动的疾病治疗转变为主动提前干预，从而管理健康风险。

业界专家表示，互联网医疗已经成为我们的刚需和全社会的共识，未来，互联网技术在医疗领域的应用将会越来越广泛，社会各界应充分激发互联网医疗优势，为健康中国建设注入新动能。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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