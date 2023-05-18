栗翘楚

近年来，随着农民生活水平稳步提高和农村道路条件大幅改善，新能源汽车以其绿色环保和经济实惠的优势，加速驶入普通农家。

2020年7月，工信部、农业农村部和商务部三部门联合下发《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》，拉开新能源汽车下乡大幕。近3年来，新能源汽车下乡在有力推动新能源汽车普及推广的同时，“充电难”问题在县乡层级逐步凸显。

近日，国务院常务会议审议通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。会议强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施，创新充电基础设施建设、运营、维护模式，确保“有人建、有人管、能持续”。

近年来，我国新能源产业发展迅猛，但其行业生态仍有“短板”，充电基础设施作为新能源汽车使用过程中必不可少的一环，其重要程度不言而喻。

首先，充电桩结构布局有待提升。国家能源局发布数据显示，2022年，我国充电基础设施数量达到520万台左右，同比增长近100%。其中，公共充电基础设施增长约65万台，累计数量达到180万台左右；私人充电基础设施增长约190万台，累计数量超过340万台。在实际情况中，充电桩布局并不均衡，市区内充电桩数量相对充足，县乡层级的充电桩数量则明显不足。

其次，充电桩运维水平有待改善。充电桩故障不及时维修、充电速度不一、充电位置被燃油车占用……近年来，随着占位、坏桩等问题频现，加上缺乏规范性的管理维护，这些问题日益成为充电桩发展的阻碍。要加快新能源汽车发展步伐，“充电难”问题必须得到解决，要加快完善充电站建设管理、维护措施，消除用户的充电焦虑。

最后，充电桩科技含量也有待提高。2020年，充电桩被列入国家七大“新基建”领域之一，在以补能为核心功能的基础上，要加大其科技含金量，在充电时间、应用场景、智能化水平等方面不断攻关，从而为新能源车主带来更好体验。

充电桩的建设，是新能源汽车推广应用的基础和保障。在新能源汽车产业持续加速的今天，进一步开拓市场、完善配套、优化服务势在必行。

拓展更大市场。当前，新能源汽车在大城市市场普及率较高，推进新能源汽车在中小城市发展也是必然趋势，农村市场巨大潜力，需要车企更好地推出经济型电动车，加大充电桩的建设，通过充电桩提早布局，可以推动新能源汽车在下沉市场更好普及。

完善更多配套。相较于大城市，乡村路况更为复杂，城乡深度融合进程带动了乡村居民远距离出行需求提升。加快以充电桩为代表的基础设施，一方面可以提高居民购买意愿进而加快新能源汽车普及，另一方面能够反哺充电桩产业链更加健康发展。

优化更好服务。新能源汽车市场的良好发展离不开高品质服务的加持，与燃油车不同，新能源汽车在其使用过程中增加了充、换电这一环节，如何让车主在充、换电过程中有更好体验，仍需各界共同努力。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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