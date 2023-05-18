人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人民车评：莫让充电顾虑“打消”农村居民购车热情

栗翘楚
2023年05月18日16:12 | 来源：人民网
小字号

近年来，随着农民生活水平稳步提高和农村道路条件大幅改善，新能源汽车以其绿色环保和经济实惠的优势，加速驶入普通农家。

2020年7月，工信部、农业农村部和商务部三部门联合下发《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》，拉开新能源汽车下乡大幕。近3年来，新能源汽车下乡在有力推动新能源汽车普及推广的同时，“充电难”问题在县乡层级逐步凸显。

近日，国务院常务会议审议通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。会议强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施，创新充电基础设施建设、运营、维护模式，确保“有人建、有人管、能持续”。

近年来，我国新能源产业发展迅猛，但其行业生态仍有“短板”，充电基础设施作为新能源汽车使用过程中必不可少的一环，其重要程度不言而喻。

首先，充电桩结构布局有待提升。国家能源局发布数据显示，2022年，我国充电基础设施数量达到520万台左右，同比增长近100%。其中，公共充电基础设施增长约65万台，累计数量达到180万台左右；私人充电基础设施增长约190万台，累计数量超过340万台。在实际情况中，充电桩布局并不均衡，市区内充电桩数量相对充足，县乡层级的充电桩数量则明显不足。

其次，充电桩运维水平有待改善。充电桩故障不及时维修、充电速度不一、充电位置被燃油车占用……近年来，随着占位、坏桩等问题频现，加上缺乏规范性的管理维护，这些问题日益成为充电桩发展的阻碍。要加快新能源汽车发展步伐，“充电难”问题必须得到解决，要加快完善充电站建设管理、维护措施，消除用户的充电焦虑。

最后，充电桩科技含量也有待提高。2020年，充电桩被列入国家七大“新基建”领域之一，在以补能为核心功能的基础上，要加大其科技含金量，在充电时间、应用场景、智能化水平等方面不断攻关，从而为新能源车主带来更好体验。

充电桩的建设，是新能源汽车推广应用的基础和保障。在新能源汽车产业持续加速的今天，进一步开拓市场、完善配套、优化服务势在必行。

拓展更大市场。当前，新能源汽车在大城市市场普及率较高，推进新能源汽车在中小城市发展也是必然趋势，农村市场巨大潜力，需要车企更好地推出经济型电动车，加大充电桩的建设，通过充电桩提早布局，可以推动新能源汽车在下沉市场更好普及。

完善更多配套。相较于大城市，乡村路况更为复杂，城乡深度融合进程带动了乡村居民远距离出行需求提升。加快以充电桩为代表的基础设施，一方面可以提高居民购买意愿进而加快新能源汽车普及，另一方面能够反哺充电桩产业链更加健康发展。

优化更好服务。新能源汽车市场的良好发展离不开高品质服务的加持，与燃油车不同，新能源汽车在其使用过程中增加了充、换电这一环节，如何让车主在充、换电过程中有更好体验，仍需各界共同努力。

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数字技术赋能产业发展 “互联网+医疗健康”迎窗口期
　　人民网北京5月18日电 （记者栗翘楚）近年来，在线问诊需求持续增长，医疗机构提供的线上问诊、用药指导等服务受到欢迎。新技术用于新业态，互联网诊疗既能提高医疗服务效率，也有效缓解了医疗资源供给压力，满足了群众医疗服务新需求。…
人民车评：莫让充电顾虑“打消”农村居民购车热情
　　近年来，随着农民生活水平稳步提高和农村道路条件大幅改善，新能源汽车以其绿色环保和经济实惠的优势，加速驶入普通农家。 2020年7月，工信部、农业农村部和商务部三部门联合下发《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》，拉开新能源汽车下乡大幕。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部