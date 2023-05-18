人民网北京5月18日电 （记者任妍）为促进脱贫地区农副产品流通，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快全面推进乡村振兴，5月18日，由中华全国供销合作总社主办，财政部、农业农村部协办的2023脱贫地区农副产品产销对接会在北京全国农业展览馆开幕。

师宗菜籽油、商南黑木耳、兰考大蒜、麦积花牛苹果汁、策勒枣夹核桃、永顺莓茶、秭归伦晚脐橙、阳原杂粮……对接会现场，记者看到，来自全国832个脱贫县所在省（区、市）供应商带来了各自地方特色农副产品参展。

会上，中华全国供销合作总社党组书记、理事会副主任韩立平表示，搭建产销对接平台，促进农副产品流通，是夯实脱贫基础、稳定帮扶成效的重要举措，也是全面推进乡村振兴、加快建设农业强国的重要内容。近年来，全国供销合作社系统发挥流通服务优势，积极搭建线上线下农产品产销对接平台，依托全系统农产品市场、连锁超市等经营网点和电商平台，设立消费帮扶专区、专柜7700多个，举办、参与产销对接活动3000多场次，在畅通农副产品销售渠道、促进脱贫地区特色产业发展、助力脱贫群众持续稳定增收等方面发挥了积极作用。

“此次产销对接会是推进乡村振兴决策部署的重要举措，对于加强农副产品产销对接、促进乡村产业振兴、构建以国内大循环为主体的新发展格局，具有十分重要的意义。”财政部党组成员、副部长许宏才表示，近年来，财政部会同有关部门先后出台了支持脱贫攻坚和乡村产业振兴的政府采购政策，通过预留份额、搭建平台等方式，组织预算单位采购脱贫地区农副产品，会同有关部门多次召开工作推进会，在货源组织、交易规则、价格监测、仓储物流等方面做了大量工作，同时依托“832平台”，推动“平台+合作社+农户”等产业帮扶新模式，将政府采购与打造农业特色品牌、提升产品品质相结合，通过稳定的、可预期的政府采购需求，激发脱贫地区发展生产的内生动力。下一步，财政部将继续发挥好政府采购促进乡村产业振兴的重要作用，突出产业提升和机制创新，通过政府采购需求牵引、助力打通脱贫地区农副产品生产、流通的难点和堵点，激发全社会参与的积极性，共同为全面推进乡村振兴，加快建设农业现代化强国贡献力量。

(责编：孙红丽、高雷)

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