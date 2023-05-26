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“三夏”麦香飘神州系列报道

全国春播粮食进度近九成 冬小麦主产区陆续迎来收获

2023年05月26日08:50 | 来源：人民网
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人民网北京5月26日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，全国已春播粮食8.1亿亩，进度近九成。安徽、河南等冬小麦主产区陆续迎来收获，预计5月底迎来大面积作业。

随着气温持续回升，东北地区已全面展开水稻插秧工作，确保秧苗插在最佳丰产期，为今年粮食丰收打牢基础。

走进吉林省蛟河市的一家水稻专业合作社，大片嫩绿的水稻秧苗前几天已被整齐均匀地播种在增产示范区里。一大早，农机手孙晓在出发前对机器进行着最后的检查，“要确保机器在来回穿梭的过程中不出现故障，让水稻在黄金时间节点内完成插秧作业。”

吉林省农业农村厅种植业管理处处长王永煜表示，今年全省共有16个县新设立了24个增产示范区，持续探索推广成熟的集成技术模式。

农业农村部最新农情调度显示，全国春播粮食进度预计将于5月31日结束。

高纬度地区春播进入收尾阶段，同样在中原及长江中下游地区的小麦主产区也陆续迎来收割高峰。

近日，在河南省安阳市滑县白马坡高标准农田示范区，小麦穗粒饱满，渐渐露出丰收的底色。滑县农技推广中心的专家们正在站在田垄上对村民进行麦田后期管理跟踪指导。

“现在小麦正处于灌浆期，是小麦产量形成的关键阶段，当前主要是做好小麦的干热风预防，确保小麦丰产丰收。”滑县农技推广中心高级农艺师郭风勋一手拿着小麦一手比划着说。

干热风，多出现在5月下旬，是在小麦灌浆期间出现的一种高温、低湿并伴有一定风力的灾害性天气，对灌浆成熟期的小麦影响很大。

“要降低干热风对小麦产量的影响，既要适时浇好灌浆水，又要在干热风来临之前适时喷施叶面肥，增强植株抗逆性和抗干热风能力，把好小麦丰收的最后一道关口。”滑县农技推广中心副主任陈一品说。

据了解，作为夏粮主产区，滑县今年小麦种植面积181.2万亩，为进一步做好后期的病虫害防治和干热风预防工作，滑县筹措资金1600余万元，通过“统防统治＋群防群治”，引导农民扎实开展小麦“一喷三防”，为夏粮丰产丰收打下坚实基础。

“各地要把夏粮生产当做当前的大事要事，在责任、资金、技术、服务等方面协同发力，为全年粮食产量再达1.3万亿斤以上开好头、起好步。”农业农村部相关负责人说。

(责编：乔业琼、吕骞)
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