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以算兴产夯实数智化底座 筑梦数字中国“星辰大海”

王绍绍
2023年05月26日09:46 | 来源：人民网
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2023中国国际大数据产业博览会于5月26日至28日在贵州省举行。作为全国首个大数据综合试验区，贵州以数字经济为主导，以科技创新为支撑，加快大数据、人工智能、5G、区块链等数字技术的创新应用，推动实体经济高质量发展，促进传统产业转型升级。

多位业内人士在接受人民网采访时表示，算力是数字经济的战略支撑，在数字经济时代，算力正在成为一种新的生产力，广泛融合到社会生产生活的各个方面，为千行百业的数字化转型提供基础动力。算力中心是承载各类数字技术应用的基础设施，是实现数字化转型及高质量发展的重要助力。

以算兴产 筑牢算力保障基础

此前印发的《数字中国建设整体布局规划》提出，要夯实数字中国建设基础，系统优化算力基础设施布局和整体提升应用基础设施水平。工信部数据显示，我国算力产业规模近年来快速增长，平均年增长率近30%，算力规模排名全球第二。

中国算力水平的不断提升，与近年来国家数据中心建设的提质增速，尤其是大型以上数据中心规模的迅速增长密切相关。《2022年数据中心白皮书》数据显示，2017-2021年我国数据中心市场规模从512.8亿元增长至1500.2亿元，年均复合增长率为30.8%。

贵州也在积极打造全国算力保障基地，以全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心为例，项目总投资10亿元，形成了“一中心+一基地”的“前店后厂”模式。相关负责人介绍，中心全部建成后，将作为构建全国一体化算力网络枢纽的重要组成部分，为“东数西算”贵州枢纽算力提供统筹调度平台，形成国家“东数西算”工程的战略支点，为贵州省相关企业提供优质算力服务。

为在关键核心技术领域不被“卡脖子”，华为基于自研的国产鲲鹏芯片推出鲲鹏产业生态计划，面向全国布局。华为与贵州在鲲鹏、昇腾、开源鸿蒙、云服务等领域全面合作，为贵州省提供强大算力服务和软硬一体化的数字化服务，为“东数西算”贵州枢纽节点建设提供稳定且多样化的算力保障。

走进云上鲲鹏在贵安新区的生产车间，可以看到服务器和PC机的生产线有条不紊地生产算力产品。云上鲲鹏生产的国产智能硬件产品以及软硬件信息化解决方案，已在交通、金融、教育、政务、运营商等多个行业进行应用，为企业转型升级赋能，全面推动贵州省千行百业的数字产业化和产业数字化。

数实融合 助力产业提质增效

电缆生产经过智能化的改造由原来的7至10天缩短到4至5天，生产质效提高了50%；快递分拣已实现快递从卸车、分拣、装车的全流程自动化，自动化分拣设备占比达90%，单小时处理能力超6万件，分拣准确率达99.89%；价格平易近人的水果，在现代智能物流体系的加持下，最快24小时就能出现在全国各地大城市消费者的餐桌上。

数字技术不断发展，数字经济持续赋能实体经济，大数据与一二三产业深度融合，推动贵州“两化”融合水平不断提升，实现了新旧动能转换，乘数效应凸显。

据介绍，作为全国第八个国家级新区，贵安新区自成立以来就把大数据产业作为重点发展方向，已成为贵州发展数字经济的主战场、主阵地之一。目前，贵安新区已累计落地数据中心及其配套项目21个，总投资890亿元，规划服务器418万台。已建成标准机架9.8万架，上电机架5.5万架，上电服务器30.4万台。

“推动数实融合需要数据驱动、算法驱动和场景驱动，而这三个驱动的关键是实现关键技术的创新突破、技术转化的机制突破、产业落地的场景突破。”业内专家表示。

在大数据蓬勃发展的机遇下，贵州翰凯斯在智能网联汽车的产业化道路上不断推出新成果。目前，翰凯斯PIX第一款量产用于载人的整车产品Robobus（无人驾驶小巴）已获得来自多个国家的订单，助力当地智慧城市建设。

贵阳市大数据发展管理局副局长赵燕表示，将支持行业龙头企业搭建“链式”数字化转型平台、行业级数字化转型促进中心，树立融合标杆中的标杆，不断促进数字技术为企业赋能、为设备赋能、为产业赋能，加快推进传统产业转型升级，着力推动构建高质量发展的现代产业体系。

招商引资 构建一体化产业生态体系

为响应国家构建全国一体化算力网络枢纽的重大战略，贵州提高算力运营调度能力，协同数据集群，形成了国家“东数西算”工程的战略支点。

除了提升算力基础和自主创新能力外，加大产业规模，形成集群效应，同样是推进大数据产业高质量发展的重要一环。为实现贵州大数据的一体化产业布局，2021年贵州重磅打造贵阳大数据科创城，自其开建以来，努力推动“政策红利”转化为“发展实力”，招引了人工智能、大数据、区块链、云计算等大量新兴数字企业聚集。

相关数据显示，截至5月上旬，贵阳大数据科创城已招引华为、满帮、满运、中软国际、中融信通、美的、慧科教育等重点企业50家，累计完成招引注册企业485家，注册资本210亿元。其中，大数据类企业达317家，占比65%。

贵安新区工信局有关负责人介绍，在企业招引过程中，贵阳贵安聚焦云计算和数据服务、信创工程、数据场景应用三大产业，以及科技创新平台、公共服务平台两个平台，大力支持大数据科创城企业发展，着力培育产业生态，产业生态初现雏形。

“今年以来，通过产业链招商、基金招商、以商招商等方式，我们已和数据宝、上海雪湖等行业‘链主’企业达成合作意向，数博会期间，也将和数字经济企业进一步合作交流、共同发展。”贵安资本投资公司董事长许家倚说。（实习生王娴对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)
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