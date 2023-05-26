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新华社权威快报丨4月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模同比增长7%

2023年05月26日17:03 | 来源：新华社
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国家外汇管理局最新数据显示

2023年4月我国国际收支货物和服务贸易

进出口规模36698亿元，同比增长7%

实现顺差2761亿元，同比增长3%

其中，货物贸易顺差3923亿元，创年内月度新高

显示我国涉外经济活动继续呈现回升向好态势。

 

记者：刘开雄

编辑：王乃水、彭红

设计：苗夏阳

新华社国内部出品

(责编：袁勃、胡永秋)
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