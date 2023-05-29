人民网记者 赵竹青

普通手机能直连卫星发信息？5月30日，2023中关村论坛上，中国电科联合发布的重大成果“北斗卫星通信融入大众智能手机及实现产业化”，让这一“科幻”照进现实。

今年2月，“驴友贡格尔草原遇大雪迷路，靠手机卫星通信自救”的新闻引起网友关注。事件中，“驴友”使用手机上自带的卫星通信功能，发出求救信号，并且附带精准的坐标信息，最后成功获救。

“实现该功能的关键，是我们联合研发的国内首颗智能手机北斗短报文通信射频基带一体化芯片。”中国电科网络通信研究院导航国家重点实验室主任蔚保国表示，芯片虽小，但能力强大，背后是中国电科、中国兵器、手机制造商多年的不懈努力和协同创新。

据了解，该芯片攻克了大众手机应用体制弱信号情况下快速捕获、可靠译码等关键技术，创新实现“不换卡、不换号、不增加外设”的大众手机“一号双网”设计，置入手机后，能在荒漠地区、出海遇险、地震救援等无地面网络覆盖情况下，支撑应急通信、搜索救援等需求，为中国及周边国家区域用户提供紧急通信保底手段，有效解决“不在服务区”难题。

“目前，这款芯片可以接入任何手机，同时北斗也打通了短报文平台与三大运营商的连接，任何手机内置这一块芯片后，即可连接北斗卫星，发送消息给北斗。”中国电科导航领域首席专家王振岭表示，这意味着北斗短报文应用已“飞入寻常百姓家”，逐渐成为智能手机的“标配”。无论在哪都不用担心没“信号了”，只要将手机“揣”进兜里，就相当于给自己请了免费的24小时“安全保镖”，随时随地为自己保驾护航。

在这之前，北斗导航系统的短报文收发功能只应用在防灾减灾、应急救援、海洋渔业、灾害监测等专业领域，一般人只能使用北斗导航的定位功能。

“技术不断创新突破，应用场景也不断拓展。”中国电科重大任务副总师王晓玲表示，目前，国内首颗北斗短报文手机芯片量产已突破千万，在手机中应用技术已经发展成熟。技术团队也在加紧创新，研发更多北斗大众应用芯片，推进北斗短报文与智能穿戴设备、智能汽车等消费级产品结合，以实际行动推动北斗产业高质量发展，为中国北斗服务全球贡献科技力量。

(责编：赵竹青、高雷)

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