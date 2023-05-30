原标题：浙商银行与乌兹别克斯坦两机构达成合作 ，共建跨境金融服务生态

5月29日，浙商银行与乌兹别克斯坦共和国商品原料交易所（以下简称“乌交所”）、TRUSTBANK携手合作，于杭州共同签署合作备忘录。

该备忘录签订后，三方将共同探索中乌大宗交易场景下跨境人民币结算方面的全面合作，畅通有色金属、化工原料等重要物资在两国之间的商贸往来。此次签约，是浙商银行响应“一带一路”倡议，开拓与“一带一路”沿线国家的重要贸易往来，推进人民币国际化进程，开展区域经济合作具有重要意义。

扛起金融担当 探索合作推进人民币国际化进程

据介绍，此次与浙商银行签署合作备忘录的乌交所，在乌兹别克斯坦共和国各州首府有13家分支机构，是中亚最大的交易场所和独联体国家中发展最迅速的商品交易所。乌兹别克斯坦共和国对能源物资、有色金属、化工原料等大宗商品买卖实行乌交所集中交易，TRUSTBANK则是乌交所指定的结算银行。

通过与多方的合作对接，浙商银行将打通中乌两国两家交易平台大宗贸易及跨境人民币结算通道，打造独具特色的跨境业务模式，搭建良好的跨境金融服务生态，并逐步向其他“一带一路”沿线国家推广复制，助推人民币国际化。同时，也积极为国内企业与乌兹别克斯坦共和国大宗商品交易建立纽带，促进贸易便利化。

提升跨境金融服务 融入国内国际双循环发展格局

浙商银行持续强化外汇业务及跨境金融多元化产品创新，为企业提供覆盖结算、融资、交易的全生态链服务；持续创新跨境人民币金融产品和服务，搭建跨境电商收款服务平台，帮助企业规避汇率风险、降低财务成本，拓宽融资渠道，为涉外企业提供全流程跨境人民币服务。

此外，浙商银行积极推进“数智跨境”，通过金融科技的广泛运用、后台渠道的互联互通、业务数据的交互认证，持续丰富各类在线服务功能，优化业务流程，让数据多跑路、企业少跑腿，打造高度智能化、个性化、极简极致的在线服务体验。在同业中率先推出综合性外汇交易平台——“浙商交易宝”，以及委托挂单等7*24小时特色服务，支持企业随时随地办理外汇交易，抓住市场波动契机，通过优质的金融服务，全力支持外资外贸企业开拓国际市场。

基于此，浙商银行国际业务服务规模维持高速增长态势，2022年，国际结算量突破3000亿美元、同比增长38%，其中跨境人民币结算量6422亿元、同比增长104%；对客外汇交易量突破1200亿美元、同比增长53%。国际结算量和对客外汇交易量均在全国性股份制商业银行中排名前列。

为更好地响应“一带一路”倡议，主动融入国内国际双循环发展格局，浙商银行将以此次与乌兹别克斯坦相关机构签约合作为契机，深耕数字经济、供应链金融、跨境人民币支付结算等优势领域，深入研究外资外贸实体需求及行业应用场景，依托数智赋能，持续开展产品创新，优化服务体验，打造一系列市场口碑良好的特色模式，推出集本外币、内外贸于一体的综合金融服务，以高质量金融服务助推“一带一路”建设、助力实体经济发展。（见习记者 王春然）

(责编：董童、李源)

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