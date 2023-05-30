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国家区块链技术（能源领域）创新中心成立

2023年05月30日09:07 | 来源：光明日报
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原标题：国家区块链技术（能源领域）创新中心成立

　　 本报北京5月29日电（记者张亚雄）2023中关村论坛“区块链+隐私计算发展论坛”29日举行，国家区块链技术（能源领域）创新中心在此间揭牌成立。这是国家区块链技术创新中心正式投入运行后，在国民经济关键领域布局的首个国家级行业创新中心。

　　 今年5月初，国家区块链技术创新中心在京正式运行，明确要加速建设超大规模区块链算力集群，构建由省市级骨干节点网络、行业应用节点网络组成的国家区块链算力网络，同时在能源、金融等一批国家关键领域建设区块链行业创新中心，在我国数字经济高速发展、运行活跃的重点地区建设区块链区域创新中心，以“国家主链”拉动数字经济高质量发展。

　　 据悉，此次率先成立的能源领域创新中心由中国华电集团牵头建设，将充分发挥我国自主创新区块链软硬件技术体系“长安链”的性能优势，打造融合能源特色、全球领先的区块链行业创新平台，满足大规模场景应用，培养高水平人才，为国家能源安全、经济高质量发展作出贡献。

　　 据介绍，国家区块链技术（能源领域）创新中心将围绕行业创新平台建设，综合性人才引育和成果转化，行业高端区块链智库构建等三方面开展建设。在行业创新平台建设方面，中心将打造融合能源特色的、全球领先的区块链支撑性行业创新平台，满足大规模场景应用。

(责编：罗知之、陈键)
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