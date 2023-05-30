原标题：第二次青藏科考启动6年来取得十大进展

本报北京5月29日电（记者杨舒）在29日召开的2023中关村论坛“第三极环境与地球系统科学”论坛上，第二次青藏科考队队长姚檀栋院士表示，第二次青藏科考启动6年来，科考队坚持问题导向和目标导向，取得了十大重要进展。

这些进展分别是：提出青藏高原生态保护立法科学建议，服务高原生态文明高地建设；阐明气候变化影响下亚洲水塔失衡的特征和影响，服务国家水资源与水安全战略；揭示气候变化影响下青藏高原碳汇功能和变化特征，服务应对气变和实现双碳目标；查明青藏高原生态系统和生物多样性变化，服务国家生态屏障体系优化；开展青藏高原油气和矿产资源现状与远景评估，服务国家战略资源储备基地建设；评估川藏铁路沿线灾害风险，服务重大工程建设和运维安全；发现青藏高原人类活动新证据，服务青藏高原绿色可持续发展；融入国际组织和计划发展战略，为共谋全球生态文明建设提供中国方案；构建地球系统多圈层综合观测与预警平台，服务山水林田湖草沙冰一体化保护与系统治理；巅峰使命珠峰科考创造多项世界纪录，成为标志性科考活动典范。

本次论坛由科技部、中科院主办。科技部副部长相里斌在论坛上指出，我国第二次青藏科考与世界气象组织、联合国环境署、联合国教科文组织等国际组织和国际计划密切合作，分享气候变化成果和生态环境保护经验，积极为人类可持续发展贡献中国智慧和中国方案。中科院副院长张涛则表示，将持续开展观测研究，强化应用研究，倒逼基础研究，服务青藏高原生态文明高地建设，持续强化跨专题、跨任务、跨学科交流与综合集成性重大成果产出，加强创新型人才培养，加大青藏高原科学知识普及力度，总结凝练新时代的青藏科考精神。

(责编：罗知之、陈键)

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