原标题：C919首航成功具有多重意义

【新闻随笔】

5月28日，中国东方航空使用中国商飞首架交付的C919大型客机执飞MU9191航班，从上海虹桥机场起飞，成功降落在北京首都机场，C919国产大型客机圆满完成了首次商业飞行。这是中国民航史上极为重要的“第一次”。

评判国家科技发展水平和综合实力的一个重要标准，是应用型科研成果能否成功转化为服务社会、助力社会发展的科技产品。民航客机是无数高新科技的集成产品，对一个国家的科技实力和工业水平有着极高要求，C919从研制、投产、交付到最终商用，意味着我国在工业制造业领域上实现了新的突破。

当天，在北京首都机场为迎接C919首航所设置的“水门”旁的跑道上，记者记录下了C919第一次商业载客飞行成功落地的时刻。同行的媒体记者们虽然都不是第一次采访C919执行飞行任务，但在等待飞机落地时，每个人的心情依然十分紧张。当注册号为B-919A的白色客机出现在跑道上空时，现场所有镜头都对准了正在轻盈降落的C919，耳旁除了发动机轰鸣声，就是此起彼伏的相机快门声。

拥有能够投入商业运营的国产大型客机，这个“第一次”也牵动着全国上下亿万民众的心。象征着民航业最高礼仪的“水门”仪式结束后，在场的每一个人都在尽情表达自己的激动与喜悦。这样的场景不仅存在于首都机场内。在机场外公园的一处名为“八卦台”的小土坡上，数以百计的飞友和普通市民带着孩子，一大早就在此等候，当C919返程上海从他们头顶飞过时，现场响起了一片欢呼和叫好声；在首航航班客舱内，旅客们齐声合唱《歌唱祖国》；在各个网络社交平台上，关于C919的动态登上了当日的热搜榜首。

随着经济社会发展水平不断提升，民众对美好生活的向往之一，就是让科技充分全面改变生活。我国拥有全球最广阔的民航市场，窄体干线客机需求量在全球飞机制造商的预测中是极为庞大的，即便是作出预测的波音、空客两家公司都无法满足中国民航市场的客机需求。因此，我国组建商飞公司上马C919大型客机项目，有着足够扎实的经济发展意义。以制造业为核心的实体经济是社会生产力的集中体现，而实现中国式现代化必须加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系。研制大型客机，能够带动数以千计的上下游产业链升级以及与之相关的科技创新能力提高，并带来大量就业岗位，这同样是C919首航圆满成功的积极意义。

C919成功商业首航后，波音、通用电气、空客、霍尼韦尔等全球航空业领先企业纷纷表示祝贺，这是来自国际社会的认可。C919大型客机是全球化合作的产物，也是我国改革开放成果的最新展现。民航客机制造全球化是必然趋势，也是最优选择，没有任何一个国家或国家共同体能够独立发展航空制造业。C919首航成功，将助力我国进一步加深与世界各国科技合作，从而实现互利共赢。在经济逆全球化浪潮不断涌现和世界经济整体复苏乏力的当下，这也将为全球化合作发展注入信心。

（作者：陈 城）

(责编：罗知之、陈键)

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