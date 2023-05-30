原标题：“齐鲁样板”背后的乡村振兴启示

新荷出水、鱼跃虾跳、樱桃红熟、麦穗泛黄……小满时节的齐鲁大地，一派欣欣向荣。不断夯实产业之基、彰显生态之美、探寻善治之策、拓展共富之路，乡村振兴“齐鲁样板”成色越来越足。乡村振兴的山东实践，是乡村振兴中国故事的一个缩影，也带给我们持续推动农业农村高质量发展的启示和信念。

农业大省的责任，首先是维护国家粮食安全。粮食生产是安天下、稳民心的战略产业，毫不松懈抓好粮食生产，是让中国碗盛更多中国粮的关键。作为农业大省，山东用占全国6%的耕地和1%的淡水，生产了全国8%的粮食、11%的水果、12%的蔬菜、13%的水产品，曾为全国贡献了农业产业化经营等山东经验，因此素有“全国农业看山东”之说。

乡村振兴的基础，在于乡村经济的发展。产业振兴是乡村振兴的重要支撑。发展乡村产业，可以促进乡村经济发展，提高农民收入，改善农村生产生活条件，推动乡村现代化建设。作为粮食生产、储备、流通和加工转化大省，山东粮食产业规模大、门类全，潜力大、效益好，粮食产业经济工业总产值连续多年领跑全国。

农业农村工作，说一千道一万，增加农民收入是关键。不断延伸农业产业链、提升价值链、打造供应链，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，推进农业生产和农产品加工深度融合、互相促进，有助于培育乡村经济新动能，带动农民增收。相关数据显示，截至2022年7月，山东省在市场监管部门注册登记的家庭农场达11.1万家，农民合作社达24.4万户，年销售收入500万元以上的农业龙头企业1.02万家。

乡村振兴的关键，在于提升乡村社会治理水平。乡村振兴离不开和谐稳定的社会环境。创新乡村治理体系，走好乡村善治之路，让乡村社会既充满活力又和谐有序。山东在全国率先建立全覆盖式县际流域横向生态补偿机制，加快推进农村基础设施网建设，通过项目建设，带动农村基础设施和公共服务水平全面提升，这些“规定”和“自选”动作及背后的逻辑或可参照。

乡村振兴，既要塑形，也要铸魂。在全面推进乡村振兴的过程中，让文化遗产“活起来”“火起来”，有助于丰富农民精神生活、涵养良好乡风、增强乡村吸引力，为乡村发展凝聚强大的精神力量。据报道，截至2022年年底，山东建立县级非遗工坊1400多家，带动10万余人就业，同时推动城市资源向乡村流动，丰富乡村公共文化服务供给。

党的二十大报告提出，加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴，最艰巨最繁重的任务依然在农村，最广泛最深厚的基础依然在农村。全面推进乡村振兴，就要坚决扛稳粮食安全重任，不断夯实产业之基、拓展共富之路、探寻善治之策、筑牢精神之魂，这是“齐鲁样板”的探索，也是全面推进乡村振兴的必由之路。

（作者：赵志疆，系媒体评论员）

(责编：罗知之、陈键)

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