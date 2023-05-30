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去攀登“地下珠峰” 去成就不凡青春

2023年05月30日09:12 | 来源：光明日报
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原标题：去攀登“地下珠峰” 去成就不凡青春

人类对上天、下海、入地、登极一直怀有极高热情，探索未知是科技发展的重要推动力。今天，深空探测器可以遨游太阳系外层空间，但人类对脚下的地球内部还知之甚少。伴随着科学钻探技术的进步，我国在深地探测领域正不断向着更深处进军，一点点揭开深地世界的神秘面纱。

这是一项何其有意义的事业！

上天难，入地也不易。追溯地质人的初心，那便是“跋山涉水向下求索、躬身探索建设祖国”的坚守与担当、追求与奉献。20世纪50年代，新中国百废待兴。国家要发展，地质学人才紧缺，我国第一所地学高等学府——东北地质学院在吉林省长春市落成。1953年7月1日，东北地质教学主楼在“皇宫政殿”的地基上正式开工，郭沫若先生命名为“地质宫”。

春华秋实，薪火相传，白手起家的东北地质学院，在一批中国地质学名家的倾力付出和至诚奉献中，培养出一代又一代地质人。峥嵘岁月里，他们奔赴祖国各地，将所学付诸实践。著名地球物理学家黄大年，就是一名探地故事的书写者，曾为深地资源探测作出重要贡献。

从大山里历尽磨砺的学子梦，到异国他乡拼搏的成才梦；从坚持信仰的报国梦，到奉献终生的强国梦，黄大年用自己的一生真切地诠释了心有大我、至诚报国的爱国情怀。科考船上悉心探索、专家联谊时热心建言、无人机库里苦心攻坚、海上钻井平台上潜心钻研，黄大年带领团队夙兴夜寐，在地球物理领域取得一系列卓越成就，填补了中国“巡天探地潜海”多项技术空白，为中国打开了“深地时代”的大门。

“能让中国立足于世界民族之林，有一帮人在拼命，不是我一个人……这是一个群体。”如今，黄大年生前工作过的吉大地质宫，灯光依旧亮到深夜，黄大年精神已成为新时代地探青年继续攀登“地下珠峰”的奋斗标识和强大力量。

对于青年地探人而言，俯身地质钻探，以科技服务国家，真的不是说说而已。野外地质的科研工作常伴随着艰苦、乏味，甚至充满诸多未知的风险。为走进地球的“内心”，他们努力地摸索着地球的“脾气”和“禀性”，寻找着地球的“脉搏”和“肌理”；为更进一步探测地球内部结构和物质成分，他们通常要奔赴并长期待在荒无人烟的沙漠戈壁、丛林野外和雪域高原。

长时间与大地亲密接触，这些地探青年专家和工作者没有西装领带的光鲜，常备的只有草帽雨衣、地质包和满是泥土的胶鞋。在一些极端环境中，他们常常风餐露宿、灰头土脸，“穿身漂亮衣服都是很奢侈的事情”。但他们的青春壮丽如地平线上的彩虹，朴素，浪漫，充满激情。

远离都市生活，没有灯红酒绿，甚至没有朝九晚五的日常生活，一年中超过一半的时间在野外。但他们用知识和智慧倾听着广阔大地的回响，用汗水和奉献探索着地球深部空间的奥秘。情之所至，甘之如饴。

地球深部还隐藏着多少秘密等待探索？这是人类孜孜以求的梦想，也关乎一个国家的战略需求。为了解决国家的资源保障问题，更有效地利用地球资源，资源调查走向深部成为必然。目前人类对地球内部的探索深度还远远不够，助推国家地质钻探事业取得更大进步与发展，需要更多的地质学家和地探青年工作者接续攀登。

我们真诚地希望，越来越多的青年行动起来，把个人成长与国家需求紧密结合起来，积极投身国家的地探事业，勇于与地下空间对话，用实际行动践行“请党放心、强国有我”的青春誓言，为广袤的土地带去青春的风景线和无尽的生命力。

（作者：郝玲玲，80后青年，吉林大学马克思主义学院教授，吉林大学中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）

（本期选题支持：任 爽 齐 芳 杨 舒）

(责编：罗知之、陈键)
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