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把“种子”播向地球深处

乔中坤
2023年05月30日09:12 | 来源：光明日报
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原标题：把“种子”播向地球深处

背上几十斤重的仪器，从高原森林走到远洋深海，从高山峡谷去往荒原沙漠。很多年轻人“往天上飞”，而我们“往地里钻”。这样的梦想值得奔赴吗？

尖利如刀的疾风裹挟着碎石，磨糙了我的皮肤，20多岁的时候跑野外，别人总误认为我已经30多岁。这样的青春值得追寻吗？

值得！在年富力强时，就能有幸投身深地探测——这场向地球深处进军的宏大战役，将是我此生最引以为傲的事。每当我看到从地球深处传来的信号，一股力量便在心中升腾。

科学界有句话叫“上天容易下地难”，深地探测是个“难上加难”的差事。2021年7月，我加入浙江工业大学林强教授的团队，面对国外技术封锁、国内发展尚有不足的境遇，来自不同学科的青年科研人员迎难而上、破局突围。这是条苦苦求索的路啊，可大家有信心，鼓励着彼此，在学科交叉中整合资源、交融思想、寻找优势，一步步转劣势为优势，化优势为胜势！

最终团队自主研制的原子重力仪在深部资源探测、地震预报等领域得到很好应用，并获得浙江省技术发明一等奖。

2021年10月，我带队完成了量子精密测量团队原子重力仪海上测量工作。努力之下，我们实现了国内首次原子重力仪海上测网测量，使我国成为最早完成该项工作的国家之一。

我至今还清晰地记得出海时甲板上的那面五星红旗，看着她迎风舞动，我不禁想起黄大年教授生前经常对我们说的话：“孩子，继续努力！”

著名地球物理学家黄大年教授是我深地探测道路的引路人。十多年前，我考取了黄老师的研究生，他一步步将我领进深地探测的门，又一次次坚定着我向地球深处进军的决心。多少年来，我始终带着老师的嘱托、铭记着老师谆谆教诲，在科研路上坚定往前走。

“黄老师，冷原子重力仪今天开始进行海洋船载测量了！学生中坤有幸参与其中，自豪！”

“黄老师，教师节快乐！今年我也走上了教师岗位，我会像您一样，好好做科研，好好教学生。”

时至今日，黄老师离开我们已经有6个年头，我还是习惯性地给黄老师发信息，汇报我的科研成果，分享我的人生大事。我多么希望再收到老师一句回复“孩子，继续努力！”尽管，我再也收不到他的信息了。

12年前，黄老师在我心里埋下了一颗名为“地球物理学”的种子。12年后，作为一名高校教师，我申请开设了面向本科生的课程“地球物理学导论”，我愿把更多的“种子”播向地球深处，让更多有志之士的青春能量散发在地球深处，散发在人类通往未知世界的求索之路上。

乔中坤，80后青年，浙江工业大学前沿交叉科学研究院教师。师从“时代楷模”黄大年，从事航空、海洋地球物理勘探研究，现主要负责冷原子重力仪、梯度仪数据处理及应用研究，主持多项国家级、省部级科研项目。

（作者：乔中坤）

（本报记者彭景晖、通讯员王舒雯整理）

（本期选题支持：任 爽 齐 芳 杨 舒）

(责编：罗知之、陈键)
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