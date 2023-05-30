人民网北京5月30日电 （记者王连香）5月30日，招商局检测车辆技术研究院有限公司正式发布了中国电动汽车火灾安全指数（C-EVFI）。据介绍，该研究成果以保障驾乘人员生命和财产安全为出发点，通过定性与定量相结合的方式，独立、客观、公正地评价电动汽车整车火灾安全防护性能。

此外，该研究成果可为电动汽车产品的安全监管、产品正向开发、质量提升提供技术支撑，可为消费者选车购车用车提供参考，引领新能源汽车产业持续提升安全技术水平。

据悉，中国电动汽车火灾安全指数主要围绕电动汽车火灾安全提示、应急救援、火灾防护和数据联动四个方面进行测试评价。

中国工程院院士、北京理工大学教授孙逢春表示，随着我国新能源汽车产业的发展，经过多方努力已经解决了电动汽车的续航里程问题。下一步，亟待解决的问题就是电动汽车安全问题，特别是火灾安全的预防与监管，这是新能源汽车“三级监管体系”的重中之重。构建中国电动汽车全生命周期火灾安全性测试评价体系，对促进企业不断提升自身产品安全技术水平具有重大意义。

“中国电动汽车火灾安全指数的提出及落地实施，将在很大程度上引领我国电动汽车火灾安全技术水平提升，切实保障人民群众出行安全。”中国消费品质量安全促进会消防工作委员会主任委员东靖飞说。

招商局检测车辆技术研究院有限公司陈斌介绍，根据中国电动汽车火灾安全指数（2023版）管理办法，测评车辆选择国内销售和使用的M1类电动汽车（不包含燃料电池电动汽车），测评车型及其配置的选取兼顾不同品牌和价位，综合考虑市场保有量、年度销量、市场关注度、火灾事故发生率、新技术应用等因素。测评车型以抽选为主，同时接受车辆生产企业自愿申请。所测评的车辆均为指数管理机构通过正规渠道，独立地从市场随机采购。

(责编：王连香、高雷)

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