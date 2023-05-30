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中国上市公司协会推荐语：

为更好发挥中国上市公司协会宣传上市公司高质量发展成效的窗口作用，展现上市公司“关键少数”思想魅力，中上协联合人民网共同开设了“封面人物：上市公司高管访谈录”栏目，邀请中上协会员单位主要负责人，畅谈上市公司“掌门人”的经验与思考，共同探索上市公司的高质量发展之路。

2023年5月27日，中国上市公司协会年会（理事会）暨2023中国上市公司峰会在北京召开，中国证监会、国务院国资委及全国工商联领导，证监会系统相关单位负责人，权威媒体及上市公司代表等共计900余人齐聚一堂、共襄盛举。

本次大会主题为“新时代、新格局、新使命、新动能”。中国证监会副主席王建军在大会致辞中指出，上市公司在落实创新驱动发展、推动经济转型升级中的引领作用更加凸显，上市公司要用好资本市场这个“助推器”“催化剂”，提高创新的针对性、有效性，为重点、关键领域的技术突破作出贡献，推动“科技—产业—金融”良性循环。多位上市公司代表也在发言中分享了关于高质量发展创新的实践成果与经验思考。此外，“全面注册制”“ESG”“人工智能”等热词也引发了参会嘉宾的深入探讨。

本期“封面人物”特邀参加本次年会的上市公司代表：中上协副会长单位——金蝶国际、科大讯飞、用友网络，以及中上协常务理事单位——中科星图等公司高管接受访谈。

日前，由中国上市公司协会与人民网联合推出的“封面人物：上市公司高管访谈录”栏目，在中国上市公司协会年会（理事会）暨2023中国上市公司峰会期间，采访了中上协会员副会长、金蝶国际董事会主席兼CEO 徐少春，中上协副会长单位——科大讯飞董事长刘庆峰，中上协信息与数字化专委会主任、用友集团副总裁郭金铜，中上协常务理事、中科星图高级副总裁兼董事会秘书陈伟。

嘉宾们在接受采访时表示，近年来我国资本市场改革蹄疾步稳，实体经济“晴雨表”的作用越发明显，多层次资本市场建设持续推进。作为市场发展的主体，上市公司是资本市场的基石，更是我国经济高质量发展的关键推动力。企业既要抓好增量优化，也要抓好存量提升，紧紧把握住全面注册制等资本市场改革的新机遇，提升规范公司治理和信息披露的水平，努力打造更多领跑行业发展、引领科技创新、核心竞争力突出的优秀市场主体，更好服务国家创新驱动发展战略。

围绕借力资本市场“强筋壮骨”，受访嘉宾表示，企业发展需要产品市场和资本市场互相支持配合。在资本市场中有很多投资者来观察、监督上市公司的发展，并提出建设性的意见。这些都有助于推动上市公司更好地创新产品和服务。

对于搭建“中国特色的ESG报告体系”，有嘉宾表示，要深入学习借鉴现有估值理论，并有宽广的包容精神。研究“双碳发展”“乡村振兴”等中国元素对估值理论体系的影响，要对估值理论做增量贡献，提出中国的制度、视野和元素价值。对上市公司而言，发布ESG报告是挖掘内生动力、促进健康成长的需要，而非外界的倒逼。

谈及如何抓住新的科技浪潮，嘉宾们表示，上市公司要发展核心硬科技，并加速践行“数实融合”，推进产业数字化发展，利用数字化技术对实体经济各领域进行赋能，提升生产力。此外，也要注重不仅是人工智能赋能产业发展，产业也要赋能人工智能的研发和应用，抓住科技浪潮带来的新机遇。

(责编：鲁婧、高雷)

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