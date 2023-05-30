央视网消息：神舟十六号载人飞船是中国空间站应用与发展新阶段的首发载人飞船，也是中国开展的第11次载人飞行任务。神舟十六号有哪些新变化？和以前的飞船有哪些不同？

神舟十六号：增强使用北斗导航信号可靠性

神舟十六号载人飞船充分继承了神舟十五号飞船的技术状态，主要功能和技术指标保持不变。不同的是，从神舟十六号开始是新一批次的飞船，对于验证这一批次飞船的技术状态意义重大。

航天科技集团五院载人飞船系统总体主任设计师 高旭：这一批次相对于上一批次来讲，我们还是围绕自主可控做了大量的工作，比如说我们增强了使用北斗导航信号的可靠性。我们在元器件的国产化方面做了很多工作，提高飞船本身的自主可控的水平。

批量生产多线并行 神十七完成总装测试

高旭介绍，神舟飞船批量研制对于团队来说压力非常大，过去研制团队一次只需要研制一艘飞船，但现在研制团队需要并行完成好几艘飞船的研制、发射、飞行控制和返回等，多条阵线高度交叠。

据了解，目前，神舟十七号已经在酒泉卫星发射中心完成总装测试工作，具备应急救援待命能力。神舟十八号和神舟十九号正在进行出厂前的整船总装和测试工作，这一批次的其他飞船已经进入单机研制阶段。

(责编：卫嘉、白宇)

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