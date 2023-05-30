新华社北京5月30日电 题：奏响开放合作最强音——写在2023中关村论坛闭幕之际

新华社记者张漫子

一场为期六天的科技盛宴30日晚在四海宾朋的掌声中落下帷幕。共享未来的和声已奏响，一扇开放合作之门向更多伙伴敞开。

成立于2007年的中关村论坛，历经多年发展，已成为全球科技创新交流合作的重要平台，成为中国对外交流与合作的一张闪亮名片。2023中关村论坛以“开放合作·共享未来”为主题，进一步彰显我国科技开放合作的信心和诚意。

国际的广泛参与，令这张全球科技交流合作的“金名片”越擦越亮。

今年的论坛吸引了来自全球86个国家和地区的5000余名科学家、企业家、投资人、创新创业者参会，超过200余家外国组织和机构共襄盛举。“最强大脑”纵论全球科创大势，各抒己见，凝聚共识。诺奖大师畅谈科技前沿发展态势，启迪思路，眺望未来。平行论坛的560名演讲嘉宾中，外籍嘉宾占比超四成。

国际合作，成为今年中关村论坛上当仁不让的热词。从全球工程创新论坛到全球大流行病的应对和国际合作论坛，从世界开源创新发展论坛到世界绿色设计论坛……今天的中关村论坛已成为我国积极参与世界科技创新实践、深度参与全球科技治理的一个重要窗口。

开幕式上，基于量子计算机和云计算技术、展现量子计算综合性能的量子计算云平台Quafu等十大重大成果亮相，展现了中国科技创新迸发的活力。闭幕式上，从硅基光电子集成芯片与多功能系统到下一代云化开放无线网络新型空口试验验证平台，从先进压缩空气储能技术到颅内病灶磁共振引导激光消融治疗系统，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康的一系列成果，展现中国高质量发展的勃勃生机。

中关村论坛，也已成为全球前沿科技与未来产业发展的“风向标”。

一系列丰富多彩的高水平活动，促进了国际科技交流合作，展现了我国通过科技创新和开放合作破解全球发展难题的能力与信心，释放了中国坚持多边主义、积极融入全球科技创新网络的强烈信号。

打造开放创新国际化生态，今年的中关村论坛为更多科学家、企业家、投资人到北京、到中国创新创业搭建了更加广阔的舞台。北京市相关负责人介绍，今年论坛期间，签约项目共计129项，签约金额超过810亿元。发布招商引资项目152个，预计投资总额1430多亿元。

国际人才组织联合会主席丹尼斯·西蒙说：“今天，中国已踏上创新驱动发展的高速轨道。”世界知识产权组织总干事邓鸿森说，中关村论坛毫无疑问已成为交流思想和激发活力的国际化平台，对中国未来的创新发展至关重要。

比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席兼理事比尔·盖茨在视频演讲中表示，危机不分国界，人类必须致力于跨国合作。“中国拥有令人瞩目的经验与专长，长期致力于科技创新的投入。在应对一些全球复杂挑战时，中国通过分享其科技成果与成功经验，将能够为世界作出独特贡献。”

的确，世界离不开中国，中国也离不开世界。

“推动开放合作是适应创新发展趋势和科研范式转变规律的客观需要，当前新一轮科技革命和产业变革深入发展，科学研究范式正在发生深刻的变化，科技创新的广度、深度、速度、精度前所未有。”中国科学院院长侯建国表示。

面向未来，作为中国最具活力的创新高地之一、我国创新发展的一张名片，中关村被寄予厚望。

北京市科委、中关村管委会主任张继红表示，中关村将进一步推进先行先试改革，市区联动打造高质量园区。培育壮大国家战略科技力量，强化研究型大学和高水平科研机构的创新功能，引导科技领军企业牵头组建创新联合体。积极打造具有国际竞争力的产业集群，进一步强化企业创新主体地位，加快培育和聚集世界一流的企业。加快建设高水平人才高地，强化平台引才，着力提升中关村人才国际化的水平。不断深化科技开放和合作，加快世界领先科技园区建设，促进技术转移和成果转化，为支撑科技强国建设和促进全球科技创新交流合作贡献中关村力量。

(责编：胡永秋、袁勃)

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