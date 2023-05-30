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探日卫星“夸父一号”观测到200多个太阳耀斑

2023年05月30日23:05 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月30日电（记者魏梦佳）记者30日从2023中关村论坛重大成果解读新闻发布会上获悉，我国首颗综合性太阳探测卫星“夸父一号”上的三台载荷的观测数据已对全球试开放。其中，“太阳硬X射线成像仪（HXI）”载荷的在轨表现最为优秀，迄今已观测到200多个太阳耀斑，不仅实现了我国首次太阳硬X射线成像，其成像质量也达到国际一流水平。

　　中国科学院紫金山天文台研究员、“夸父一号”卫星工程首席科学家甘为群在会上介绍，HXI载荷提供目前国际上唯一以近地视角拍摄的太阳硬X射线图像，为“一磁两暴”的太阳耀斑观测提供了无可替代的观测资料。“目前，HXI载荷所反映的太阳耀斑非热辐射分布的细节非常罕见，超出之前的预期，”他说。

　　同时，卫星上的另一载荷“全日面矢量磁像仪 （FMG）”首次实现了我国太阳磁场的空间观测，其局部纵向磁场的观测精度达到国际先进水平，为“一磁两暴”的磁场观测提供了有效素材。此外，“莱曼阿尔法太阳望远镜（LST）”载荷还首次在卫星平台上实现了全日面莱曼阿尔法成像观测，观测到一些比较罕见的白光耀斑，并观测到若干比较壮观的莱曼阿尔法日珥爆发。

　　“太阳跟人类的关系极其密切，‘夸父一号’承担着开启我国综合性太阳空间探测新时代的神圣使命，意义重大。”甘为群说，目前，“夸父一号”的太阳物理前沿研究正在全面展开，希望未来能更好地组织国内外太阳物理学家使用卫星数据开展深入研究。

　　2022年10月9日，“夸父一号”在酒泉卫星发射中心顺利发射升空，其科学目标为“一磁两暴”：即同时观测太阳磁场和太阳上两类最剧烈的爆发现象——耀斑和日冕物质抛射，研究它们的形成、演化、相互作用和彼此关联，同时为空间天气预报提供支持。今年4月，“夸父一号”科学团队向全球宣布卫星数据试开放，并举办卫星数据使用国际培训会，25个国家近400位太阳物理工作者受邀参会。

(责编：胡永秋、袁勃)
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