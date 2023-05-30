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农业农村部再次部署安排“三夏”生产工作 应对持续阴雨天气及时抓好小麦抢收烘干晾晒

2023年05月30日23:50 | 来源：新华网
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新华社北京5月30日电 当前，全国小麦陆续进入集中收获期。5月下旬，北方冬麦区出现大范围持续降雨天气过程，局地出现短时强降雨、大风、冰雹等强对流天气，部分地区发生“烂场雨”，导致局部麦田倒伏或被淹、部分成熟小麦发芽霉变。近日农业农村部印发紧急通知，要求相关省份科学应对“烂场雨”天气，抢时抓好小麦抢收和烘干晾晒。

一是及时抢排田间积水。要逐个田块排查，对低洼积水地块组织应急服务队，调度适宜排涝机具，及时清理沟渠，排除田间积水，促进小麦生长恢复，便于机收；华北等地小麦还在灌浆期，要继续抓好“一喷三防”全覆盖实施，喷施叶面肥、杀虫杀菌剂，促进恢复生长，延长灌浆时间，最大限度减轻灾害损失。

二是科学调度机械抢收。要根据小麦成熟度、收获进度及天气变化，精准对接机收服务供需。要协调落实好跨区机收免费通行政策，进一步细化优化服务保障措施，通过24小时机收热线值班电话及时帮助解决困难问题、打通堵点卡点，确保作业农机畅通无阻、安全作业。要迅速组织应急作业队，千方百计调集履带式收割机参与受灾地块抢收，加强跨省协作和省内协同，第一时间可收能收尽收。对有萌动发芽迹象的小麦，雨晴后含水量降到适宜程度立即组织机械抢收；对倒伏麦田，指导机手压低割台、降低车速、逆向收割，避免造成过多损失。

三是抓好小麦烘干晾晒。要摸排粮食烘干需求，发动国有粮库、粮食收储企业、供销系统、农民合作社等多方力量，利用各类粮食烘干机械，尽最大努力烘干晾晒含水率高的小麦，尽量减少损失和霉变。要克服一切困难，保障烘干机械能源供应，最大限度满足烘干需要。充分利用广场操场、房前屋后等各类场所，晾晒收获小麦，防止直接堆积造成发芽霉变。

四是做好发芽霉变小麦处置。要加强排查处置，对发现麦粒萌动发芽的小麦田块，帮助农民及时收获、烘干晾晒，组织粮食收购企业根据发芽程度分类收购，防止出现卖难情况；对发生霉变的小麦，要妥善处置后，根据实际用作饲料、工业用途，避免直接流入口粮市场。对小麦繁种田，要登记品种、面积、农户，确保种子质量安全，坚决防止不合格种子流入市场，给秋播小麦生产造成安全隐患。

(责编：袁勃、胡永秋)
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