人民网北京5月31日电 （记者杜燕飞）据中国进出口银行网站消息，今日，中国进出口银行与新开发银行在上海联合举办“调动全球资源 促进数字时代互联互通”高级别论坛。

中国进出口银行董事长吴富林表示，数字化浪潮为基础设施互联互通和国际贸易畅通赋予了新内涵，为发展中国家带来重大机遇。中国进出口银行关注数字时代的互联互通，在支持发展中国家数字转型方面进行了有益探索和实践。

“金砖框架下多双边金融机构进一步携手合作，弥补发展中国家数字化短板，以金砖智慧探索国际合作良好实践，以金砖方案谋划数字领域合作，以金砖理念推动数字领域标准化建设，以金砖力量支持数字化基础设施建设，发挥多双边金融机构的引领作用，为铸就‘数字时代’互联互通作出新贡献。”吴富林说。

新开发银行行长迪尔玛·罗塞夫表示，数字时代为全球发展提供了重大机遇，金砖国家及其他新兴市场国家和发展中国家应加强在数字化基础设施投融资、人文交流、政策协调等方面的多双边合作，共同推进数字时代相互联通。新开发银行愿积极动员全球资源，在支持发展中国家数字化建设和能力建设方面发挥更大作用，携手各方共同推动南南合作取得务实成果，促进全球包容性可持续发展。

论坛上，中国进出口银行副行长张文才就动员多方资源、加强多双边合作，推动发展中国家应对数字时代挑战，更好实现互联互通和经济社会发展等方面进行了分享。

据介绍，此次中国进出口银行与新开发银行联合举办高级别论坛是双方自2021年签署合作谅解备忘录以来，进一步深化务实合作、共同助力金砖合作再上台阶的重要行动。今年适逢“一带一路”倡议提出十周年，联合论坛的举办传递了新兴市场国家和发展中国家加强交流合作、促进数字时代互联互通的积极意愿。

(责编：鲁婧、高雷)

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