本报记者 刘 峣

神舟十六号载人飞船成功对接于空间站天和核心舱径向端口。

神舟十五号航天员乘组与神舟十六号航天员乘组拍下“全家福”。

5月30日，搭载神舟十六号载人飞船的长征二号F遥十六运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，成功将航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮送入太空，中国空间站由此开启了全面建成后的首次载人飞行任务。

新的航天员组合、新的飞行任务、新的载人航天目标……神舟十六号的探宇之旅，开启了中国载人航天的又一精彩篇章。

新组合

航天驾驶员、航天飞行工程师、载荷专家齐“飞天”

作为空间站应用与发展阶段的载人飞行“首秀”，神舟十六号将在空间站驻留约5个月，计划于今年11月返回东风着陆场。神舟十六号乘组将完成与神舟十五号乘组在轨轮换，并开展空间科学与应用载荷在轨实（试）验，实施航天员出舱活动及货物气闸舱出舱，进行舱外载荷安装及空间站维护维修等任务。

在轨期间，神舟十六号将迎来两次对接和撤离返回，即神舟十五号载人飞船返回、天舟五号货运飞船对接和撤离以及神舟十七号载人飞船对接。

中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强说，神舟十六号乘组将开展电推进气瓶安装、舱外相机抬升等平台照料工作；完成辐射生物学暴露实验装置、元器件与组件舱外通用试验装置等舱外应用设施的安装；按计划开展多领域大规模在轨实（试）验，有望在新奇量子现象研究、高精度空间时频系统、广义相对论验证以及生命起源研究等方面产出高水平科学成果。

针对在轨工作的新任务，此次飞天的神舟十六号乘组首次包含了航天驾驶员、航天飞行工程师、载荷专家3个航天员类型——经验丰富的航天驾驶员景海鹏第四次执行飞行任务，航天飞行工程师朱杨柱与载荷专家桂海潮则是首次飞向太空。

值得一提的是，在神舟十六号任务期间，备受少年儿童关注的“天宫课堂”太空授课活动也将继续开展。

从此前发射的天舟六号到此次升空的神舟十六号，进入空间站应用与发展阶段后，航天员乘组轮换和货运补给任务将趋于常态化。林西强说，航天员乘组的在轨工作主要有6大类任务，包括驾乘载人飞船交会对接和返回，辅助货运飞船、巡天望远镜等来访飞行器对接和撤离；对空间站组合体平台的照料；乘组自身健康管理；进行在轨实（试）验；开展科普及公益活动；进行异常情况处置等。

新构型

空间站将由“T”字变“十”字

执行神舟十六号发射任务的长二F运载火箭是中国现役唯一具有故障检测系统和逃逸系统的火箭，其发射成功率达100%。相比于上一发遥十五火箭，遥十六火箭共有20项技术状态变化，涉及控制系统、火工品、发动机等关键产品以及影响飞行成败的点火、分离等关键环节。研制团队重点围绕冗余度提升和工艺改进，持续提升火箭的可靠性。

此外，研制团队在确保发射可靠性的前提下，通过调整测试顺序、并行工作、整合测试项目等措施，不断优化发射场流程。目前，长征二号F运载火箭“发一备一”发射场流程已从空间站建造初期的49天压缩至35天。

神舟十六号载人飞船由航天科技集团五院抓总研制。作为航天员实现天地往返的“生命之舟”，神舟系列载人飞船由轨道舱、返回舱和推进舱构成，共有14个分系统，是我国可靠性、安全性要求最严苛的航天器。

从神舟十二号开始，神舟飞船进入批量研制模式，神舟十六号是新一批次神舟飞船的首发船。为此，研发团队围绕自主可控做了大量工作，如增强北斗导航信号的可靠性、提升元器件的国产化率等。

据了解，目前，神舟十七号已经在酒泉卫星发射中心完成总装测试工作，具备应急救援待命能力。神舟十八号和神舟十九号正在进行出厂前的整船总装和测试工作，这一批次的其他飞船也已进入单机研制阶段。

发射入轨后，神舟十六号载人飞船采取径向对接的方式与空间站进行交会对接，停靠于空间站核心舱的径向端口，3名航天员进入空间站天和核心舱，这是中国空间站应用与发展阶段在空间站三舱“T”字构型下实施的首次径向交会对接任务。

林西强介绍，在未来，为进一步支持在轨科学实（试）验、为航天员的工作和生活创造更好的条件，中国将适时发射扩展舱段，将空间站基本构型由“T”字构型升级为“十”字构型。

新阶段

航天员选拔和空间实验有序进行

目前，中国空间站进入为期10年以上的应用与发展阶段，航天员将长期连续驻留空间站，通常每年进行2次乘组轮换和1-2次物资补给。

在航天员选拔训练和保障体系上，林西强介绍，中国第四批预备航天员选拔工作正按计划有序推进，计划今年底前完成全部选拔工作。截至今年3月，已完成初选阶段选拔工作，共有100多名候选对象进入复选阶段，有10余名来自香港和澳门地区的候选对象进入复选。

在空间科学、空间应用、空间技术发展方面，中国将充分利用空间站目前已配置的舱内实验柜和舱外载荷以及巡天空间望远镜等设施设备，滚动实施空间生命科学与人体研究、微重力物理科学、空间天文与地球科学、空间新技术与应用等4个专业领域近千项科学研究与应用项目，开展较大规模的空间科学实验与技术试验。

近期，中国载人月球探测工程登月阶段任务已启动实施，计划在2030年前实现首次登陆月球，开展月球科学考察及相关技术试验，突破掌握载人地月往返、月面短期驻留、人机联合探测等关键技术，完成“登、巡、采、研、回”等多重任务，形成独立自主的载人月球探测能力。

同时，为进一步提升工程近地轨道综合能力和技术水平，中国将统筹载人月球探测任务，研制可重复使用的新一代近地载人运载火箭和新一代近地载人飞船。

在国际合作方面，林西强介绍，中国与多个国家和地区的航天机构和国际组织开展了形式多样的交流合作。一方面，将按照既定计划稳步推进已有的，与联合国外空司、欧洲空间局等机构间的国际合作项目，陆续进入中国空间站开展实验。另一方面，积极拓展与新兴航天国家的合作交流，重点在空间站科学实验与应用、中外航天员联合参与中国空间站飞行任务等方向。

(责编：袁勃、胡永秋)

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