原标题：2023年两院院士增选工作启动

新华社北京5月31日电（记者张泉）中国科学院、中国工程院2023年院士增选工作5月31日正式启动，中国科学院院士增选名额共79名，中国工程院院士增选总名额不超过90名。

院士是我国科学技术方面和工程科技领域的最高荣誉称号，院士制度是党和国家为树立尊重知识、尊重人才导向，凝聚优秀人才服务国家设立的一项重要制度。

本次院士增选，中国科学院、中国工程院首次发布增选指南，进一步明确增选名额向国家急需的关键领域和基础学科、新兴学科、交叉学科倾斜；向为国防和国家安全作出突出贡献的科研人员倾斜；向承担国家重大科研任务、重大科技基础设施建设和重大工程并作出突出贡献的科研人员倾斜。

为维护院士称号的学术性、荣誉性、纯洁性，中国科学院、中国工程院分别研究制定了院士增选工作实施办法等一系列制度文件，在院士资格条件、推荐提名、组织审核把关、外部同行专家评选和增选大会选举等环节，进一步强化对候选人多方位评判，并进一步健全监督体系，切实把好院士队伍“入口关”。

(责编：王震、陈键)

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