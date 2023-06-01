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国家乡村振兴局：推动帮扶产业提质增效巩固脱贫成果

2023年06月01日09:06 | 来源：新华社
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原标题：国家乡村振兴局：推动帮扶产业提质增效巩固脱贫成果

据新华社西安5月31日电（记者侯雪静）国家乡村振兴局局长刘焕鑫31日表示，要把发展帮扶产业作为巩固拓展脱贫攻坚成果的治本之策，推动各类资源、帮扶措施向促进产业发展聚焦聚力，推动帮扶产业提档升级、提质增效，让帮扶产业成为促进脱贫地区可持续发展、脱贫群众生活更上一层楼的重要依托。

刘焕鑫是在31日在陕西省汉中市举行的全国脱贫地区帮扶产业发展推进会上作出上述表述的。

会议强调，要深刻领会把握推动帮扶产业发展的路径方法，坚持实事求是原则、增强市场经济意识，统筹考虑市场需求和本地农业农村资源禀赋，科学谋划推动帮扶产业发展，把特色优势产业培育好、发展好，纵向贯通产加销、横向融合农文旅，不断做大做强脱贫地区帮扶产业。要深刻领会把握推动帮扶产业发展的价值导向，完善利益联结机制，注重把产业增值收益更多留给农民，通过“资源变资产、资金变股金、农民变股东”，尽可能让农民参与进来。

(责编：王震、陈键)
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