原标题：标准光纤数据传输创最快纪录

科技日报北京5月31日电 （记者刘霞）一个国际联合团队创造了行业标准光纤传输速度新纪录：67公里长的光纤上，数据传输速度高达1.7拍字节/秒。新型光纤符合全球标准，因此不需要大规模修改基础设施就可使用。同时最新方法使用更少的数字处理过程，大大降低了传输每个字节数据所需的功率。相关论文已经提交2023年光纤通信大会。

研究人员表示，1拍字节相当于100万吉字节，今天的家庭互联网连接能达到1吉字节/秒的速度就很幸运了。因此，最新研究意味着一根头发粗细的光纤可承载100多万个家庭互联网的全速运行，且还有余力。

目前大多数光纤拥有多个芯以承载多个光信号，但信号之间会彼此干扰，因此目前的技术实际上只能实现几太字节/秒的数据传输速度。工程师们可通过使用较厚的光纤来增加容量，但较厚的光纤会更脆弱，不太适合长距离传输，且需要对现有光纤基础设施进行大规模重组。

该新型光纤由日本国家信息与通信技术研究所、住友电气工业株式会社、荷兰埃因霍温理工大学、意大利拉奎拉大学科学家联合研制，包含19个芯，每个芯可以携带一个信号。此外，研究人员制作出了一种紧凑的玻璃芯片，并通过3D激光打印技术在芯片上蚀刻出波导图案，该芯片可将信号同时馈送到光纤的19个芯中，具有较低的能量损耗，且能与现有传输设备兼容。

研究人员指出，最新光纤技术具有深远的影响，可广泛应用于多个领域，包括寻找围绕遥远恒星运行的行星、检测疾病、识别污水管道的损坏等。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经