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局地突遭“烂场雨”，麦收如何雨中“抢”粮

于文静、陈冬书、孙清清、马意翀
2023年06月01日09:08 | 来源：新华社
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原标题：局地突遭“烂场雨”，麦收如何雨中“抢”粮

当前，全国小麦陆续进入集中收获期。5月下旬，北方冬麦区出现大范围持续降雨天气过程，局地出现短时强降雨、大风、冰雹等强对流天气，部分地区发生“烂场雨”，导致局部麦田倒伏或被淹、部分成熟小麦发芽霉变。

如何抢时抓好小麦抢收和烘干晾晒？下一步要采取哪些举措科学应对？记者5月31日采访了农业专家。

当前麦收进展如何？

农业农村部小麦机收进度显示，截至5月31日17时，全国已收获小麦面积4300多万亩，四川、湖北麦收已进入收尾阶段，安徽麦收进度一成半，河南、江苏进度过一成。

国家小麦产业技术体系首席科学家刘录祥介绍，当前全国小麦从南到北逐步进入收获期，预计一周后将进入收获高峰期。近期河南南部地区降雨持续时间较长，造成驻马店、南阳、信阳等地小麦收获延迟。

在河南省驻马店市正阳县大林镇一家名为民鑫粮业的粮食烘干点，机器轰鸣，4台烘干机开足马力，24小时连续作业，烘干刚收获、水分较大的小麦。

大林镇镇长皮运红介绍，全镇有12.1万亩小麦，现已收获三成左右。目前，已摸排全镇的收割机需求，并已调度到位560台收割机，分布在全镇17个行政村，履带式收割机已进田作业。“预计再有三四天时间，能完成全镇收割任务。”皮运红说。

应对雨情抓好一个“抢”字

麦熟一晌，贵在争抢。

农业农村部5月30日再次部署安排“三夏”生产工作，对及时抢排田间积水、科学调度机械抢收、抓好小麦烘干晾晒、做好发芽霉变小麦处置等四方面进行了全面部署。

其中，要求加强排查处置，对发现麦粒萌动发芽的小麦田块，帮助农民及时收获、烘干晾晒，组织粮食收购企业根据发芽程度分类收购，防止出现卖难情况；对发生霉变的小麦，要妥善处置后，根据实际用作工业等用途，避免直接流入口粮市场。对小麦繁种田，要登记品种、面积、农户，确保种子质量安全，坚决防止不合格种子流入市场，给秋播小麦生产造成安全隐患。

目前，国家小麦产业技术体系、中国农科院小麦产业团等组织专家赶赴麦收一线，与地方部门共同积极应对。

一方面，抓住有利天气间隙抢收，能收尽收。随时关注天气预报，集中力量尽快组织协调区域内履带式收割机及运输、仓储等保障措施，抓住有利的晴天窗口期，尽快组织全力抢收。

另一方面，充分利用烘干仓储设备，能储尽储。积极动员有烘干及仓储条件的收储机构、新型经营主体或种植大户，利用全部烘干设备，加大收储力度。快速增建简易风干仓等有效应急设施，配套烘干塔，降低霉变风险。

“当前，要突出一个‘抢’字，抢机收、抢烘干、抢晾晒。”农业农村部小麦专家指导组顾问、河南农业大学教授郭天财对记者表示，一场雨过后，小麦成熟期会集中，要充分利用农机智能化调度平台，科学有序精准调度收获机械。

郭天财说，农技人员要深入一线，为农民抢收抢种做好技术指导。麦收后，要充分利用当前土壤墒情适宜的有利时机，种足种好秋收作物，努力实现以秋补夏，确保全年粮食产能稳定。

下一步如何保种稳生产？

稳住粮食生产，保种尤为关键。

刘录祥表示，要优先保障种子田收获烘干，确保秋播用种。穗发芽风险区域优先协调和保障小麦繁种田的收割和烘干机械，尽最大可能降低对秋播用种的影响；对已经受“烂场雨”影响导致穗发芽较重的地区，政府部门尽早与相近生态区协调种源，确保秋播用种。

“对于种子田，除了常规的去杂去劣，保证种子纯度外，还要特别注意选没有穗发芽、没有霉变的籽粒，并及时晾干，确保种子的发芽率，保证种子质量，为秋播备好良种。”中国农科院作科所研究员赵广才说。

据中央气象台消息，未来10天夏收区域主要集中在黄淮、西北地区东南部和华北南部等地，整体来看大部地区天气以晴到多云为主，对小麦及时收获晾晒较为有利。但陕西南部在6月上旬还是多降雨天气，小麦成熟地区要注意抓住降雨间歇抢收抢晒。

“目前河南连阴雨天气过程已基本结束。今年的小麦收获期与常年相似，遭遇‘烂场雨’的地区，收获时间会略有推迟，如果天气一旦放晴，麦农会抓紧时间抢收，预计小麦总体收获的结束时间会与常年接近。”赵广才说。

刘录祥等专家建议，在多措并举降低阴雨天气对夏收影响的同时，下一步应逐步完善农业保险及补贴政策，稳定种粮积极性。春季小麦价格持续走低，叠加持续降雨不利因素影响，可能影响农户后续生产积极性。建议拓展农业生产险种，拓宽保险覆盖及服务范围，降低农户生产风险，稳定农户种粮积极性。

新华社北京5月31日电

(责编：王震、陈键)
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