原标题：2023年全国科技活动周闭幕

本报上海5月31日电（记者杨舒）2023年全国科技活动周暨上海科技节闭幕式31日在上海天文馆举行。闭幕式由科技部、上海市人民政府共同主办。本次全国科技活动周自5月20日启动，以“热爱科学 崇尚科学”为主题，在活动期间为公众奉上了一场鲜活、生动、有趣的科技盛宴。

国家同步辐射实验室、量子光学与光量子器件实验室、极端服役性能精准制造实验室、海洋石油高效开发实验室等全国（国家）重点实验室在科技活动周期间向公众开放，组织青少年开展科普直播、线下参观、交流讨论、科学小实验等活动，充分激发青少年好奇心、想象力和探求欲。

全国相关部门、地方积极同步开展各具特色的科技活动。自然资源科普讲解大赛、林草科技周、全国大学生气象知识竞赛精彩上演，天津市机器人大赛、山西省智能编程挑战、内蒙古自治区科普小分队盟市行、吉林省流动科技馆、湖北省专家科普“开放麦”、湖南省“科学之夜”等活动妙趣横生，为广大公众带来了独特的科技体验。

全国科技活动周自2001年以来已连续举办23届。多年来，科技活动周围绕科技创新和经济社会发展热点及公众关心的焦点，通过举办一系列丰富多彩、形式多样的群众性科普活动，营造良好的创新文化氛围，让公众在参与中感受科技的魅力，促进公众理解科学、支持科技创新。科技活动周已成为公众参与度最高、覆盖面最广、社会影响力最大的科普品牌活动，有效推动了《中华人民共和国科学技术普及法》和中办、国办印发的《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》等法规政策的落实落地。

(责编：罗知之、陈键)

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