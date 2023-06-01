原标题：C919投入商业飞行 中国航空业迎来历史性时刻

5月28日上午，中国东方航空使用中国商飞全球首架交付的C919大型客机，执行MU9191航班，从上海虹桥机场飞往北京首都机场，开启这一机型全球首次商业载客飞行。经过近两个小时的飞行后，MU9191航班平稳抵达北京首都机场，穿过象征民航最高礼仪的“水门”。

在MU9191航班上，各种机上供应品都印制了与首架交付C919机身同款的专属中国印标识，让广大旅客感受到特别的旅途体验。

“这架就是C919，它的机翼构型和其他飞机不一样！”当机场摆渡车缓缓驶向一架中国东方航空（以下简称“东航”）白色涂装的C919飞机时，车上的乘客们再也按捺不住激动的心情，纷纷拿出手机拍照并热烈地讨论着。

5月28日上午，东航使用中国商飞全球首架交付的C919大型客机，执行MU9191航班，从上海虹桥机场飞往北京首都机场，开启这一机型全球首次商业载客飞行。

记者了解到，不少首航旅客都是国产大飞机的“发烧友”。他们虽然从事着和飞机并不直接相关的工作，但却对C919的设计特点、试验情况、运营进展如数家珍。甚至有的旅客是专程从太原、北京飞到上海来体验C919商业首航。

参与本次首航的旅客赵明睿说：“过去只能在网络上、电视上看到，这次终于见到真机了。”“全球首架”的“中国印”标识、B-919A的特殊“身份证号”，以及机头显著位置的C919标志，都被旅客们一一抓拍下来。

经过近两个小时的飞行后，MU9191航班平稳抵达北京首都机场，穿过象征民航最高礼仪的“水门”。广大旅客、民航工作者共同见证了C919成功商业首航。这也标志着C919的“研发、制造、取证、投运”全面贯通，我国民航商业运营国产大飞机正式“起步”，我国大飞机的“空中体验”正式走进广大消费者。

作为我国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机，也是我国继运-10之后研制的最大型商用客机，C919大型客机于2007年立项，2017年首飞，2022年9月29日取得中国民航局型号合格证（TC证）。可以说，它的每一次前行，都吸引着无数人的目光。

毫无疑问，C919的长远目标是打破空客和波音对客机市场的长期垄断，与空客A320neo、波音737MAX、俄罗斯MS-21等其他下一代单通道客机展开竞争。但想要在大型干线客机这样的“国之重器”上取得突破性进展，绝非一件容易的事，这需要民航从业者和多个高科技领域人才共同研发与持续深耕。

“燃烧室是飞机发动机三大关键装备之一，火焰筒则是燃烧室的主要部件，也是发动机重要的受热部件。”中国商飞相关负责人介绍，其中火焰筒上的气膜孔孔型极端复杂，种类多达50多种，数量高达几十万个，最小间隔只有人类头发丝的三分之一，加工质量和精度要求极高，以前该项技术只有极少数发达国家掌握。

经过长时间的测试和不断攻坚克难，最终中国商飞与声光微纳所合作，自主研发冷却气膜孔激光加工技术，达到国际较高水平，打破国外技术垄断，保证了C919大型客机的火焰筒在极端高温高压环境下长时间稳定工作，为其安全运行保驾护航。

“一架干线客机往往包含着数十万个高精密的零部件，这些零部件耐高温、高强度，复合材料和复杂结构件多，工艺要求高，加工难度大。”上述负责人表示，“尤其像发动机叶片，是飞机发动机中数量最多、要求最高、难度最大的核心零部件，耐高温、耐疲劳、耐磨损等性能缺一不可。”

为了满足这一特性，中国商飞与多家国内公司合作，最终使用的钛铝合金发动机叶片，不仅能够在650摄氏度高温下正常使用，与原有叶片相比，还能够减重50%以上，对于整个发动机来说，可以减重30公斤至60公斤。飞机轻量化也将带来更低的油耗、更高的运力，以及一系列绿色经济效益。

“C919项目对于国内研发单位而言，好比直接让企业的竞争环境从‘全运会’走向‘奥运会’。”一位参与C919项目的科研人员这样说，“不参加‘奥运会’，永远不会知道世界一流的航电系统研发是什么水平。因此我们一开始就瞄准了国际最高标准和最先进的能力，并迅速抽调精兵强将，全面开展项目研制工作。”

在科研人员为C919的研发呕心沥血时，东航也在为“全力以赴实现C919飞机飞出安全、飞出志气、飞出品牌、飞出效益”的目标紧锣密鼓地安排着。

东航宣传部唐珩介绍说：“东航前期已专门成立了C919飞行部、C919客舱部，设立了C919签派放行席位、专职工程管理岗位、国产飞机维修管理中心等专业部门，储备了相关专业人员，积累了全系统的安全运行和服务保障经验。”

同时，东航还将客户体验贯穿于C919服务流程、服务产品设计全过程：由旅客投票选出的主题餐膳在航班上亮相；机上供应品印制了与首架交付C919机身同款的专属中国印标识，让广大旅客感受到特别的旅途体验。

此外，首航的C919飞机客舱选装了共20个12英寸吊装显示器，支持高清1080P电影放映，这也是东航单通道机队首次引入1080P的节目装载。东航还专门为C919拍摄了以“国色染山河，目之所及皆美好”为主题的专属航空安全须知视频，为旅客的出行增添别样的乐趣。

5月28日16时许，C919飞抵虹桥机场，当天顺利执行上海虹桥-北京首都-上海虹桥往返航段。按计划，东航首架C919在上海虹桥-成都天府航线上实施初始商业运行；后续将随着该机型的陆续引进，逐步扩展投放到更多的航线。

有业内人士直言，C919这次商业首飞，不仅是一架飞机简单的起降，也并非一个飞机型号研制成功那么简单。它象征着我国航空工业和民航业的新篇章，我国由此实现了民机技术集群式突破，形成了大型客机发展核心能力。

在C919商业飞行首航仪式上，中国民航局局长宋志勇说：“C919运行保障是一项复杂的系统工程。民航各系统要持续关注C919安全运行情况，强化大局意识，增强协同配合，确保实现安全、稳妥、可靠运行，为国产大飞机规模化、系列化、产业化发展奠定坚实基础。”

“下一步，东航作为C919全球首发用户，要坚决落实主体责任，严把运行标准，严防安全风险，严守安全底线，不断积累安全运行经验，确保C919运行绝对安全。”宋志勇表示，“而中国商飞作为C919的设计制造商，要强化质量意识，树立客户导向，完善运行支持体系，不断优化飞机设计、提升产品品质，推动航空制造与航空运输融合发展。”

独立分析师徐宏在接受记者采访时表示：“到2040年，我国机队规模将达到9000多架，占全球客机机队的比重约为20%。届时，我国将成为全球最大的单一航空市场。对于这一未来机遇，我们需要积极地行动和布局，而国产大飞机将在其中扮演极为重要的角色。”

“此次C919的成功商业飞行，不仅标志着近20年的研制工作取得重大成果，民航商运的国产大飞机正式开始为国人服务，也让人们看到了广阔的技术发展空间和市场前景。国产大飞机必将为中国航空制造业上下游的集群式发展，带来全新的机遇。”徐宏说。

中青报·中青网记者 张真齐 来源：中国青年报

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经