人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

C919投入商业飞行 中国航空业迎来历史性时刻

2023年06月01日09:16 | 来源：中国青年报
小字号

原标题：C919投入商业飞行 中国航空业迎来历史性时刻

5月28日上午，中国东方航空使用中国商飞全球首架交付的C919大型客机，执行MU9191航班，从上海虹桥机场飞往北京首都机场，开启这一机型全球首次商业载客飞行。经过近两个小时的飞行后，MU9191航班平稳抵达北京首都机场，穿过象征民航最高礼仪的“水门”。

在MU9191航班上，各种机上供应品都印制了与首架交付C919机身同款的专属中国印标识，让广大旅客感受到特别的旅途体验。

“这架就是C919，它的机翼构型和其他飞机不一样！”当机场摆渡车缓缓驶向一架中国东方航空（以下简称“东航”）白色涂装的C919飞机时，车上的乘客们再也按捺不住激动的心情，纷纷拿出手机拍照并热烈地讨论着。

5月28日上午，东航使用中国商飞全球首架交付的C919大型客机，执行MU9191航班，从上海虹桥机场飞往北京首都机场，开启这一机型全球首次商业载客飞行。

记者了解到，不少首航旅客都是国产大飞机的“发烧友”。他们虽然从事着和飞机并不直接相关的工作，但却对C919的设计特点、试验情况、运营进展如数家珍。甚至有的旅客是专程从太原、北京飞到上海来体验C919商业首航。

参与本次首航的旅客赵明睿说：“过去只能在网络上、电视上看到，这次终于见到真机了。”“全球首架”的“中国印”标识、B-919A的特殊“身份证号”，以及机头显著位置的C919标志，都被旅客们一一抓拍下来。

经过近两个小时的飞行后，MU9191航班平稳抵达北京首都机场，穿过象征民航最高礼仪的“水门”。广大旅客、民航工作者共同见证了C919成功商业首航。这也标志着C919的“研发、制造、取证、投运”全面贯通，我国民航商业运营国产大飞机正式“起步”，我国大飞机的“空中体验”正式走进广大消费者。

作为我国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机，也是我国继运-10之后研制的最大型商用客机，C919大型客机于2007年立项，2017年首飞，2022年9月29日取得中国民航局型号合格证（TC证）。可以说，它的每一次前行，都吸引着无数人的目光。

毫无疑问，C919的长远目标是打破空客和波音对客机市场的长期垄断，与空客A320neo、波音737MAX、俄罗斯MS-21等其他下一代单通道客机展开竞争。但想要在大型干线客机这样的“国之重器”上取得突破性进展，绝非一件容易的事，这需要民航从业者和多个高科技领域人才共同研发与持续深耕。

“燃烧室是飞机发动机三大关键装备之一，火焰筒则是燃烧室的主要部件，也是发动机重要的受热部件。”中国商飞相关负责人介绍，其中火焰筒上的气膜孔孔型极端复杂，种类多达50多种，数量高达几十万个，最小间隔只有人类头发丝的三分之一，加工质量和精度要求极高，以前该项技术只有极少数发达国家掌握。

经过长时间的测试和不断攻坚克难，最终中国商飞与声光微纳所合作，自主研发冷却气膜孔激光加工技术，达到国际较高水平，打破国外技术垄断，保证了C919大型客机的火焰筒在极端高温高压环境下长时间稳定工作，为其安全运行保驾护航。

“一架干线客机往往包含着数十万个高精密的零部件，这些零部件耐高温、高强度，复合材料和复杂结构件多，工艺要求高，加工难度大。”上述负责人表示，“尤其像发动机叶片，是飞机发动机中数量最多、要求最高、难度最大的核心零部件，耐高温、耐疲劳、耐磨损等性能缺一不可。”

为了满足这一特性，中国商飞与多家国内公司合作，最终使用的钛铝合金发动机叶片，不仅能够在650摄氏度高温下正常使用，与原有叶片相比，还能够减重50%以上，对于整个发动机来说，可以减重30公斤至60公斤。飞机轻量化也将带来更低的油耗、更高的运力，以及一系列绿色经济效益。

“C919项目对于国内研发单位而言，好比直接让企业的竞争环境从‘全运会’走向‘奥运会’。”一位参与C919项目的科研人员这样说，“不参加‘奥运会’，永远不会知道世界一流的航电系统研发是什么水平。因此我们一开始就瞄准了国际最高标准和最先进的能力，并迅速抽调精兵强将，全面开展项目研制工作。”

在科研人员为C919的研发呕心沥血时，东航也在为“全力以赴实现C919飞机飞出安全、飞出志气、飞出品牌、飞出效益”的目标紧锣密鼓地安排着。

东航宣传部唐珩介绍说：“东航前期已专门成立了C919飞行部、C919客舱部，设立了C919签派放行席位、专职工程管理岗位、国产飞机维修管理中心等专业部门，储备了相关专业人员，积累了全系统的安全运行和服务保障经验。”

同时，东航还将客户体验贯穿于C919服务流程、服务产品设计全过程：由旅客投票选出的主题餐膳在航班上亮相；机上供应品印制了与首架交付C919机身同款的专属中国印标识，让广大旅客感受到特别的旅途体验。

此外，首航的C919飞机客舱选装了共20个12英寸吊装显示器，支持高清1080P电影放映，这也是东航单通道机队首次引入1080P的节目装载。东航还专门为C919拍摄了以“国色染山河，目之所及皆美好”为主题的专属航空安全须知视频，为旅客的出行增添别样的乐趣。

5月28日16时许，C919飞抵虹桥机场，当天顺利执行上海虹桥-北京首都-上海虹桥往返航段。按计划，东航首架C919在上海虹桥-成都天府航线上实施初始商业运行；后续将随着该机型的陆续引进，逐步扩展投放到更多的航线。

有业内人士直言，C919这次商业首飞，不仅是一架飞机简单的起降，也并非一个飞机型号研制成功那么简单。它象征着我国航空工业和民航业的新篇章，我国由此实现了民机技术集群式突破，形成了大型客机发展核心能力。

在C919商业飞行首航仪式上，中国民航局局长宋志勇说：“C919运行保障是一项复杂的系统工程。民航各系统要持续关注C919安全运行情况，强化大局意识，增强协同配合，确保实现安全、稳妥、可靠运行，为国产大飞机规模化、系列化、产业化发展奠定坚实基础。”

“下一步，东航作为C919全球首发用户，要坚决落实主体责任，严把运行标准，严防安全风险，严守安全底线，不断积累安全运行经验，确保C919运行绝对安全。”宋志勇表示，“而中国商飞作为C919的设计制造商，要强化质量意识，树立客户导向，完善运行支持体系，不断优化飞机设计、提升产品品质，推动航空制造与航空运输融合发展。”

独立分析师徐宏在接受记者采访时表示：“到2040年，我国机队规模将达到9000多架，占全球客机机队的比重约为20%。届时，我国将成为全球最大的单一航空市场。对于这一未来机遇，我们需要积极地行动和布局，而国产大飞机将在其中扮演极为重要的角色。”

“此次C919的成功商业飞行，不仅标志着近20年的研制工作取得重大成果，民航商运的国产大飞机正式开始为国人服务，也让人们看到了广阔的技术发展空间和市场前景。国产大飞机必将为中国航空制造业上下游的集群式发展，带来全新的机遇。”徐宏说。

中青报·中青网记者 张真齐 来源：中国青年报

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
仅用5个月 今年全国快递业务量已达500亿件
　　人民网北京6月1日电 （记者杨虞波罗）国家邮政局监测数据显示，截至5月31日，今年我国快递业务量已达500亿件，比2019年达到500亿件提前了155天，比2022年提前了27天。 从39天破100亿件，到5个月破500亿件，快递业务量月均“百亿级”增长的背后，是中国经济活力的缩影与写照。…
少年中国问丨只有科学家才有科学精神吗？
　　 少年智，则国智；少年强，则国强。为进一步弘扬新时代科学家精神，鼓励青少年崇尚科学、求真创新，人民网特别推出《少年中国问》融媒体栏目，以少年之问，寻智慧之钥，铸家国之器，启未来之门。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部