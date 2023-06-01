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“六一”儿童节，商家盯上300个月大的“宝宝”

2023年06月01日09:17 | 来源：中国新闻网
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原标题：“六一”儿童节，商家盯上300个月大的“宝宝”

中新网6月1日电 (中新财经 左雨晴)“好可爱啊我的天，心动了！”早在5月初，“95后”周周(化名)就看中了肯德基“六一”儿童节套餐里的三丽鸥联名玩具，迫不及待地与朋友相约“拼单”：“我们一起去吃这个，抽到酷洛米归我，抽到玉桂狗归你。”

好看的皮囊千篇一律，可爱的灵魂要过“六一”。如今，一年一度的儿童节不再是独属孩子们的快乐，早已远离永无岛的大人们也要“分一杯羹”。

“大龄宝宝”也要过节

“去了门店说玩具一大早就卖完了，小孩子很失望！”5月21日，肯德基“六一”儿童节套餐正式发售后的第二天，有家长如此评论。

麦当劳5月24日起限量发售的“六一”儿童节玩具——俄罗斯方块游戏机，也同样在发售当天被抢购一空。

“限量”并不是小朋友抢不到套餐玩具的唯一原因，在抢购“六一”限定的赛道上，还有一群更疯狂的“大朋友”。

“开售当天十点多预订了外卖，当时页面显示上午11:25送达，实际上下午一点多才收到。”一名消费者向中新财经表示，乐乐茶的loopy联名系列同样销售火爆。“另外线上限定的毛绒镜子挂件，我卡点下单，付完款之后就显示售罄了。”

一名“90后”晒出的乐乐茶loopy联名产品。 受访者供图。

与不得不在多种角色中做选择的小朋友相比，一些成熟的大人们干脆选择了“全都要”。“每个造型都很可爱，选择困难症犯了。”

中新财经注意到，“玉桂狗”“乐乐茶 loopy”等多个儿童节限定周边已冲上微博热搜，抢购热潮也再度催生了黄牛“代抢”和“代吃”生意。而在去年“六一”儿童节的营销活动中，可达鸭也同样成为爆款“出圈”。

除抢购儿童节限定玩具外，成年人也有属于自己的庆祝方式。“每年儿童节，朋友圈里都有不少人晒礼物，首饰、箱包、化妆品什么都有。”“90后”小晗(化名)向中新财经表示，身边不少朋友会在儿童节这天“秀恩爱”。

成年人为何“童心未泯”？

原本为儿童准备的节日，为何变成了成年人的狂欢？

“谁的内心还不住着一个宝宝呢？”有网友对此表示，儿童节凑热闹，让自己又有了孩童时无所顾忌的年轻感。“偶尔也想变得幼稚一点。”

除了“氛围组”外，过儿童节的成年人中也不乏“情怀组”。

资料图：市民在玩具店内挑选玩具。 石洪宇 摄

“90后”上班族晓晓(化名)近日为自己下单了Qmsv-mini高达盲盒作为“六一”礼物。“小时候就很喜欢这些，可惜父母很少愿意给我买。”他向中新财经表示，如今自己对高达热情未减，也有能力为自己买单。“现在玩具的制作更精良，也就更喜欢收集了。”

中新财经梳理发现，在儿童节的联动活动中，不少品牌也打出了“怀旧牌”。

例如，华莱士推出动画版西游记联名水枪，必胜客推出宝可梦联名玩具，德克士推出马力欧联名玩具，奈雪的茶推出海绵宝宝联名水杯等，这些联名IP背后，均不乏大龄受众。

被盯上的“六一”与被“收割”的成年人

随着成年人对儿童节的热情高涨，如今，“六一”儿童节正在变成大人们的“购物节”。不少品牌盯上“六一”儿童节，向成年人抛出了橄榄枝。

例如，星巴克将儿童节与端午节相结合，以时尚挎包为卖点推出星冰粽礼袋；喜茶锚定宠物经济，以狗狗可食用的宠物奶油等“毛孩子”福利吸引宠物主前来消费；一点点则推出mini奶茶杯，并赠送充满童年回忆的“换装贴纸”。

有业内人士指出，餐饮类品牌在节日营销中具有低价优势，营销成本较低，因此更容易吸引冲动性消费人群。且随着“悦己经济”的兴起，“90后”、“95后”也更愿意为体验“童年感”买单。

儿童节限定套餐抢购热潮也催生了黄牛“代抢”和“代吃”生意。 截图自某二手平台。

而在传统的餐饮类营销外，正有更多大牌盯上“六一”儿童节。

例如，2021年，艺术生活品牌野兽派推出“六一”盲盒礼物；2022年，三星与泡泡马特旗下IP小甜豆联名推出“随享投影仪”。

不过，儿童节在成为品牌营销的爆款制造机的同时，也让不少品牌因限定款被黄牛“热炒”而遭受诟病。不少消费者也因品牌限定款备货不足，而吐槽品牌“玩不起”。

“儿童节营销的本质是短期内的节日营销。”一名品牌营销分析师向中新财经表示，品牌在注重营销效果的同时，更应注重消费者的体验感。“营销背后的硬实力，仍是产品和服务本身。”(完)

(责编：罗知之、陈键)
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