新华社北京6月1日电（记者戴小河）国家邮政局监测数据显示，截至5月31日，今年我国快递业务量已达500亿件，比2019年达到500亿件提前了155天，比2022年提前了27天。

国家邮政局表示，从39天破100亿件，到5个月破500亿件，快递业务量月均“百亿级”增长的背后，是中国经济活力的缩影与写照。今年以来，受扩大内需战略等利好政策的影响，邮政快递业在打通产销通道、贯通供需两端、连通线上线下、畅通内外循环等方面较好地发挥了保通保畅作用，逐步成为拉动国民经济增长、服务国家战略部署、保障经济社会稳定运行和满足人民美好生活向往的重要力量。

蓬勃发展的邮政快递业不仅激发了消费市场的繁荣活力，也激发了产业融合的新动能，为其他产业发展和供需良性循环带来利好。在河北沧州，邮政管理部门指导快递企业把寄递服务融入到产业链和供应链的前端，积极打造入厂物流、仓配一体化等模式，服务工艺玻璃制品的生产销售，年发货量超3000万件，助力工艺玻璃产品畅销国内并远销海外50多个国家和地区，支撑年产值达8亿元。

当前，邮政快递业正在全力备战“618”年中业务旺季。主要品牌寄递企业大力提升数字化运营水平，优化中转和派送流程，积极调配人力、车辆及航空运力等资源，加快运用全自动分拣、无人仓、无人车、无人机等设备和技术，以提升整体生产服务保障能力。

(责编：徐婵、赵欣悦)

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