神舟有新知丨增强现实技术+陆空多机位 神十六发射精彩画面是这样拍摄出来的
2023年06月01日10:20 | 来源：央视新闻客户端
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神舟十六号载人飞船发射取得圆满成功
景海鹏、朱杨柱、桂海潮三名航天员
顺利进驻中国空间站
空间站应用与发展阶段首次载人发射任务取得圆满成功
为报道好本次载人飞行任务
中央广播电视总台
在酒泉卫星发射中心设置了增强现实报道点
通过增强现实技术
介绍载人航天发射任务的相关情况
同时首次将无人机信号引入移动拍摄车
成立一支移动报道分队
从全新角度
展示航天员出征的风采
和“神箭”长征二号F升空瞬间
监制｜席罗曦
制片人｜王宇
主编｜杨弘杨
记者｜杨弘杨
摄像｜杨德才 谢琳 王泽亮
视觉｜王艳歌
剪辑｜粱玮升
航拍｜孙祎龙
(责编：徐婵、赵欣悦)
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