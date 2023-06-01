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神舟有新知丨增强现实技术+陆空多机位 神十六发射精彩画面是这样拍摄出来的

2023年06月01日10:20 | 来源：央视新闻客户端
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　　神舟十六号载人飞船发射取得圆满成功

　　景海鹏、朱杨柱、桂海潮三名航天员

　　顺利进驻中国空间站

　　空间站应用与发展阶段首次载人发射任务取得圆满成功

　　为报道好本次载人飞行任务

　　中央广播电视总台

　　在酒泉卫星发射中心设置了增强现实报道点

　　通过增强现实技术

　　介绍载人航天发射任务的相关情况

　　同时首次将无人机信号引入移动拍摄车

　　成立一支移动报道分队

　　从全新角度

　　展示航天员出征的风采

　　和“神箭”长征二号F升空瞬间

　　监制｜席罗曦

　　制片人｜王宇

　　主编｜杨弘杨

　　记者｜杨弘杨

　　摄像｜杨德才 谢琳 王泽亮

　　视觉｜王艳歌

　　剪辑｜粱玮升

　　航拍｜孙祎龙

(责编：徐婵、赵欣悦)
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