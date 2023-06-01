人民网北京6月1日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年以来，中国国家铁路集团有限公司加强调度指挥，优化运输组织，全力做好重点物资运输保障。

眼下正值迎峰度夏的准备阶段，国铁集团和铁路局集团公司两级煤炭保供办充分发挥作用，动态掌握运输需求和电煤保供运输情况，及时协调解决运输中存在的问题。各铁路局集团公司提早着手全力做好迎峰度夏电煤保供工作，紧盯重点线路、区域，提高线路通过能力，确保重点地区、重点企业用电需求。截至5月28日，国家铁路今年以来煤炭日均装车8.4万车，同比增加2198车。

夏粮夏油是全年粮食生产的第一季，对确保粮食安全意义重大。当前，我国夏收已拉开序幕，铁路部门加强货源营销，开辟绿色通道，加大箱、车资源保障力度，及时安排运力衔接，确保粮食运输安全畅通。5月以来，国家铁路粮食日均装车4107车，环比增长11.2%。

作为夏粮最早成熟的麦区，西南麦区已大面积开镰收割。中国铁路成都局集团有限公司积极与川渝贵两省一市地方政府沟通对接，主动了解粮食运销需求，动态做好运力供给服务，对粮食集中到达站加强运输组织，优先保证粮食运输车辆上位。

小满过后，“中原粮仓”河南的小麦进入成熟季。中国铁路郑州局集团有限公司管内各运输单位抢抓“夏收、夏种、夏管”有利时机，持续优化运输组织和作业方案，强化装运过程安全卡控，为“三夏”农业生产提供坚实的运输保障。

湖北省是我国油菜的重要主产区。中国铁路武汉局集团有限公司成立专门的营销团队，走访管内粮油生产加工企业，对油菜成熟、收割情况开展实地调研，向企业宣传铁路运输政策，制订油菜运输专项调车计划、装车计划、装卸人力机具计划，实现随到随装、随装随走。

(责编：王连香、高雷)

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