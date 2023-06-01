人民网北京6月1日电 （王绍绍）2023中国国际大数据产业博览会近日在贵阳举办。本届大会以“数实相融 算启未来”为主题，聚焦东数西算、数据要素流通、数据安全等主题，助推全球大数据技术应用和产业发展。

此前发布的《数字中国发展报告(2022年)》显示，2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，占国内生产总值比重为41.5%。发展数字经济上升为国家发展战略，数据安全则成为保障数字经济健康发展的重要基石。

在2023数博会上，奇安信集团数据安全分公司揭牌成立，依托奇安信已有的技术研发、规划咨询、服务运营、市场营销等优势，将为我国数据安全保护方向的市场注入新动能。

随着数字经济迅速发展，数据安全风险与日俱增，数据泄露、篡改、滥用等事件频发。工信部、国家网信办、国家发展改革委等十六部门联合发布的《关于促进数据安全产业发展的指导意见》提到，预计到2025年，我国数据安全产业规模将超过1500亿元。

“破解数据安全的困境，亟需形成体系化的保护能力。”齐向东表示，在本届数博会上，奇安信正式发布了奇安天盾数据安全保护系统，旨在确保数据安全“风险能看清、内部威胁能管好、外部攻击能防住”。

齐向东认为，目前，数据安全面临“难看清”“难管好”“难防住”等困境，奇安天盾能够基于六全框架，即全链路监测、全穿透识别，全兵种协同、全闭环处置以及全天候控制、全场景防护，解决各种主要的数据安全问题，做到“能看清、能管好、能防住”，进而加速数据要素市场培育和数据价值释放，为数字中国建设和数字经济发展筑牢安全底板。

(责编：罗知之、高雷)

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