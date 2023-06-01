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积蓄新动能 技术创新助力国产手机提高竞争力

2023年06月01日11:11 | 来源：人民网
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人民网北京6月1日电 （王绍绍）随着我国经济总体向好，国产消费电子产品已经成为全球市场上的重要力量，我国消费电子行业持续提高技术水平，以国产手机业为例，不少厂商通过技术创新和高效运营，成为全球5G市场最主要的供应商之一，不断实现产品迭代，增强竞争能力，为消费者带来更多选择。

市场分析机构 Canalys 近期公布2023年第一季度全球高端智能手机出货量报告。报告显示，在2023年第一季度全球智能手机出货量同比下降13.3%的背景下，全球高端智能手机逆势而上，同比增长4.7%，超全球智能手机总出货量的三分之一。

工信部近日公布的《2023年1－4月份电子信息制造业运行情况》显示，前四月，中国电子信息制造业生产逐步恢复，出口降幅收窄，效益持续改善，投资稳定增长。1—4月份，主要产品中，手机产量4.40亿台，同比下降5.6%，其中智能手机产量3.22亿台，同比下降11.2%。 

业内人士指出，中国第一季度GDP年同比增长4.5%，超出预期，社会零售总额亦增长5.8%，这些利好数据表明中国国内需求正在回升。尽管2023年中国手机市场不会出现明显恢复，但目前消费者信心明显复苏，这将成为国产手机厂商们实践最新品牌和产品策略的好时机。

随着国家各种促进经济的政策有效实施，消费者信心逐渐恢复。可以看出，虽然手机市场大盘表现依然面临重重挑战，在挑战中也有着很大的机遇，以折叠屏手机为代表的高端市场迎来发展机遇，多家手机厂商开始发力。

目前，一些智能手机厂商正在探索如何提高技术水平，以满足消费者对高端智能手机的升级需求。以国产手机厂商OPPO为例，其近日发布了OPPO Reno10系列产品并于今日正式开售，该系列产品搭载了OPPO Find X6系列的同款动态光影屏并支持ProXDR显示功能，通过光子矩阵显示技术，可以记录 1200万个光子点矩阵信息，实现最高8倍的亮度激发，带来更加接近人眼真实所见的画面光影分布。

有专家表示，国产手机行业在降库存趋势凸显的同时，高端化产品策略和技术创新带来的内生发展动力，正在成为消费市场提档增速增添一把“热火”。在经营韧性增强的同时，国产手机业应着重改善产品结构，推进智能手机高端战略，多措并举降低运营费率并布局多元化产品，以谋求新的市场增长点。

(责编：罗知之、高雷)
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