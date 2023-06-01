人民网北京6月1日电 （王绍绍）2023中国国际大数据产业博览会近日在贵阳举办。本届大会以“数实相融 算启未来”为主题，聚焦东数西算、数据要素流通、数据安全等主题，助推全球大数据技术应用和产业发展。

360集团党委书记、总裁张备在“数据二十条”安全产业发展论坛上表示，数字化将带来全新的数字安全挑战，为此，360提出“上山下海助小微”的企业战略，助力数字经济健康发展。

张备表示，数字中国建设不断推进，但数字化面临着内外部双重挑战。就内部而言，数字化即软件定义世界，其内在脆弱性前所未有，被攻击时造成的危害也更大；从外部来看，专业化网络犯罪组织成为数字安全的主要威胁。

随着我国相继出台《数据安全法》等法律规范，数据安全被列为国家安全的重要组成部分。“数据二十条”也进一步强调了应“建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度”。

张备介绍，“上山”是上科技高山，坚持发展科技，解决“看不见”攻击的卡脖子难题。“下海”是下数字化蓝海，以安全能力服务千行百业的数字化、智能化转型。

“360将继续把企业发展战略和我国数字化转型建设相结合，持续加大投入，将公司积累的大数据、安全服务、高端人才和创新研发等能力进一步赋能社会，助力数字经济健康发展。同时，政府、研究所、高校、企业等更多行业专家应共同参与，为数字安全行业发展及数字中国建设贡献力量。”他说。

(责编：罗知之、高雷)

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