贾远琨

新华社上海6月6日电（记者贾远琨）6日，由中国船舶外高桥造船有限公司建造的首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”出坞，全面转入码头系泊调试阶段。

自2019年10月18日首艘国产大型邮轮正式开工点火起，三年多来，项目工程稳步推进，截至目前，总体进度达到93%以上，内装进度达到85%以上，预计将于今年底完工交付。

白色涂装、流线型船体、身系“敦煌飞天彩带”的首艘国产大型邮轮，取名为“爱达·魔都号”，寓意“从上海出发，爱达世界”。

长323.6米，宽37.2米，总吨13.55万吨，首艘国产大型邮轮给人的第一印象就是“大”。除了体量大，它区别于其他大型船舶的突出特点还有功能“全”。24层楼高，拥有2826间舱室，可容纳6500多人，船上豪华酒店、影院剧场、水上乐园一应俱全，如同一座“移动的海上城市”。

这艘大型邮轮拥有136个系统，2万多套设备。零部件数量高达2500万个，相当于5架C919国产大飞机、13辆复兴号高铁列车的工程物量。电缆布置长度达到4300公里，相当于上海至拉萨的铁路距离。

“庞大的物量和复杂的工程界面需要不断细分，厘清系统之间的逻辑关系，制订出详细的工程计划，计划条目就超过10万条。”中国船舶外高桥造船有限公司总经理、大型邮轮项目总设计师陈刚说。

大型邮轮建造难度不仅在于工程浩大，更在于精益管理。中国船舶外高桥造船有限公司通过三维模型构建的大数据库，实现了大型邮轮建造的全流程数字化管理，并研发出新一代造船企业工程管理系统SWS-TIME平台，应用于其他大型船舶建造。

首艘国产大型邮轮既是我国船舶工业攀登的又一座高峰，也是带动我国邮轮产业发展的新引擎。运营方中船嘉年华邮轮首席执行官陈然峰介绍，首艘国产大型邮轮交付后，将从上海出发，执航日本及东南亚航线。

此外，2022年8月8日，第二艘国产大型邮轮开工建造，标志着中国大型邮轮实现“双轮同造”，迈向批量化、系列化建造阶段。

(责编：杨光宇、牛镛)

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