人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”出坞

贾远琨
2023年06月06日14:33 | 来源：新华网
小字号

新华社上海6月6日电（记者贾远琨）6日，由中国船舶外高桥造船有限公司建造的首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”出坞，全面转入码头系泊调试阶段。

自2019年10月18日首艘国产大型邮轮正式开工点火起，三年多来，项目工程稳步推进，截至目前，总体进度达到93%以上，内装进度达到85%以上，预计将于今年底完工交付。

白色涂装、流线型船体、身系“敦煌飞天彩带”的首艘国产大型邮轮，取名为“爱达·魔都号”，寓意“从上海出发，爱达世界”。

长323.6米，宽37.2米，总吨13.55万吨，首艘国产大型邮轮给人的第一印象就是“大”。除了体量大，它区别于其他大型船舶的突出特点还有功能“全”。24层楼高，拥有2826间舱室，可容纳6500多人，船上豪华酒店、影院剧场、水上乐园一应俱全，如同一座“移动的海上城市”。

这艘大型邮轮拥有136个系统，2万多套设备。零部件数量高达2500万个，相当于5架C919国产大飞机、13辆复兴号高铁列车的工程物量。电缆布置长度达到4300公里，相当于上海至拉萨的铁路距离。

“庞大的物量和复杂的工程界面需要不断细分，厘清系统之间的逻辑关系，制订出详细的工程计划，计划条目就超过10万条。”中国船舶外高桥造船有限公司总经理、大型邮轮项目总设计师陈刚说。

大型邮轮建造难度不仅在于工程浩大，更在于精益管理。中国船舶外高桥造船有限公司通过三维模型构建的大数据库，实现了大型邮轮建造的全流程数字化管理，并研发出新一代造船企业工程管理系统SWS-TIME平台，应用于其他大型船舶建造。

首艘国产大型邮轮既是我国船舶工业攀登的又一座高峰，也是带动我国邮轮产业发展的新引擎。运营方中船嘉年华邮轮首席执行官陈然峰介绍，首艘国产大型邮轮交付后，将从上海出发，执航日本及东南亚航线。

此外，2022年8月8日，第二艘国产大型邮轮开工建造，标志着中国大型邮轮实现“双轮同造”，迈向批量化、系列化建造阶段。

(责编：杨光宇、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
产业观察：AI产业上演“抢人大战” 人才培养如何大步跟上？
　　近月来，中国科技企业圈热点不断。前脚，百度、阿里、讯飞等多家老牌互联网公司高调投入大语言模型赛道；后脚，光年之外、深言科技、百川智能等初创公司也相继宣布获得亿级资金支持…… 这场面向“通用人工智能”的产业新热潮，也引爆了新一轮的“抢人大战”。…
工信部：推进适老化改造 温暖“快时代”中的“慢人群”
　　人民网北京6月6日电 （记者申佳平）近日，工业和信息化部党组成员、副部长张云明在“ICT 中国·高层论坛主论坛”致辞时提到，要稳步推进适老化改造，持续温暖“快时代”中的“慢人群”。 “信息基础设施在全球范围内加速演进升级，已成为经济社会发展的信息‘大动脉’，推动人类社会逐渐进入万物感知、万物互联和万物智能的新时代。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部