人民网北京6月6日电 （记者申佳平）近日，工业和信息化部党组成员、副部长张云明在“ICT 中国·高层论坛主论坛”致辞时提到，要稳步推进适老化改造，持续温暖“快时代”中的“慢人群”。

“信息基础设施在全球范围内加速演进升级，已成为经济社会发展的信息‘大动脉’，推动人类社会逐渐进入万物感知、万物互联和万物智能的新时代。”张云明指出，近年来，我国信息通信业总体保持平稳增长，但部分核心技术、底层技术仍受制于人，产业链、供应链、生态链仍存薄弱环节，部分领域创新和应用水平仍有差距。

张云明表示，新征程上，信息通信业要加快建设制造强国、网络强国和数字中国，全力支撑新型工业化，在中国式现代化建设伟大实践中彰显更大行业担当。

一是坚持创新发展，把握战略主动。要深入推进关键核心技术攻关。紧紧扭住技术创新这个战略基点，着力实现“补短板、强弱项、堵漏洞”，推动产业链和创新链深度融合，加快推动实现高水平科技自立自强。要持续加强前沿技术研发布局。密切关注全球信息通信技术变革和产业创新态势，瞄准 6G、量子通信、卫星互联网等前沿领域，持续加大研发投入，催生更多自主创新、颠覆性成果，抢占未来战略制高点要加快构建技术创新生态体系。建立以企业为主体市场为导向、产学研用深度融合的产业技术创新体系；加强创新型人才队伍建设，培养造就一批信息通信技术创新领军人才和高水平创新团队，努力为信息通信业高质量发展提供人才保障。

二是坚持服务大局，构建增长引擎。要坚持服务和融入推进中国式现代化这一中心任务，着眼经济社会发展大局，立足行业、找准定位、抬高标准，加快实现自身现代化，助力推进新型工业化。要加快新型信息基础设施建设。系统推进 5G、千兆光网、数据中心建设升级，深入实施“千兆城市”建设行动，持续完善网络供给能力，推动我国新型信息基础设施朝着高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的方向加速演进。要巩固信息通信产业发展优势。瞄准产业链关键环节，完善移动通信设备、光通信等重点产业链供应链体系，推进补链强链，构建自主可控、安全高效的产业生态。要助力建设现代化产业体系。发挥新一代信息技术引擎作用，大力推进 5G、千兆光网、移动物联网等在制造、能源.医疗、文旅等领域的融合应用，推动“5G+工业互联网”和实体经济深度融合，为传统产业赋能、为优势产业助力、为新兴产业加速、为未来产业赋智。

三是坚持人民至上，深化信息惠民。把增进人民福祉作为行业发展的出发点和落脚点，不断以更优质更普惠的信息通信服务。满足人民群众的美好生活需要要继续推进电信普遍服务。持续完善农村及偏远地区网络覆盖，加快“宽带边疆”建设，面向有条件、有需求的农村地区逐步推进 5G、千兆光网建设。要有效满足特殊群体需求。加快信息无障碍建设，稳步推进适老化改造，进一步增强信息通信服务的便捷性和可及性，持续温暖“快时代”中的“慢人群”。要切实维护用户合法权益。持续开展 APP 侵害用户权益的整治行动，常态化整治垃圾信息，加大电信网络诈骗防范治理力度，切实维护人民群众的财产安全和合法权益市场巨大机遇。要全力支持中国企业“走出去”。通过加强规划引导、监督管理、信息服务、风险应急等手段，鼓励有条件的企业积极开展对外投资合作，深度参与全球产业分工，拓展中国式现代化发展空间。要合力打造互利共赢的数字生态。深化数字领域国际交流合作，维护和完善全球多边数字经济治理机制，共同营造有利于发展的国际环境。

(责编：申佳平、吕骞)

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