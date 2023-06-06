人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

工信部：推进适老化改造 温暖“快时代”中的“慢人群”

2023年06月06日11:45 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月6日电 （记者申佳平）近日，工业和信息化部党组成员、副部长张云明在“ICT 中国·高层论坛主论坛”致辞时提到，要稳步推进适老化改造，持续温暖“快时代”中的“慢人群”。

“信息基础设施在全球范围内加速演进升级，已成为经济社会发展的信息‘大动脉’，推动人类社会逐渐进入万物感知、万物互联和万物智能的新时代。”张云明指出，近年来，我国信息通信业总体保持平稳增长，但部分核心技术、底层技术仍受制于人，产业链、供应链、生态链仍存薄弱环节，部分领域创新和应用水平仍有差距。

张云明表示，新征程上，信息通信业要加快建设制造强国、网络强国和数字中国，全力支撑新型工业化，在中国式现代化建设伟大实践中彰显更大行业担当。

一是坚持创新发展，把握战略主动。要深入推进关键核心技术攻关。紧紧扭住技术创新这个战略基点，着力实现“补短板、强弱项、堵漏洞”，推动产业链和创新链深度融合，加快推动实现高水平科技自立自强。要持续加强前沿技术研发布局。密切关注全球信息通信技术变革和产业创新态势，瞄准 6G、量子通信、卫星互联网等前沿领域，持续加大研发投入，催生更多自主创新、颠覆性成果，抢占未来战略制高点要加快构建技术创新生态体系。建立以企业为主体市场为导向、产学研用深度融合的产业技术创新体系；加强创新型人才队伍建设，培养造就一批信息通信技术创新领军人才和高水平创新团队，努力为信息通信业高质量发展提供人才保障。

二是坚持服务大局，构建增长引擎。要坚持服务和融入推进中国式现代化这一中心任务，着眼经济社会发展大局，立足行业、找准定位、抬高标准，加快实现自身现代化，助力推进新型工业化。要加快新型信息基础设施建设。系统推进 5G、千兆光网、数据中心建设升级，深入实施“千兆城市”建设行动，持续完善网络供给能力，推动我国新型信息基础设施朝着高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的方向加速演进。要巩固信息通信产业发展优势。瞄准产业链关键环节，完善移动通信设备、光通信等重点产业链供应链体系，推进补链强链，构建自主可控、安全高效的产业生态。要助力建设现代化产业体系。发挥新一代信息技术引擎作用，大力推进 5G、千兆光网、移动物联网等在制造、能源.医疗、文旅等领域的融合应用，推动“5G+工业互联网”和实体经济深度融合，为传统产业赋能、为优势产业助力、为新兴产业加速、为未来产业赋智。

三是坚持人民至上，深化信息惠民。把增进人民福祉作为行业发展的出发点和落脚点，不断以更优质更普惠的信息通信服务。满足人民群众的美好生活需要要继续推进电信普遍服务。持续完善农村及偏远地区网络覆盖，加快“宽带边疆”建设，面向有条件、有需求的农村地区逐步推进 5G、千兆光网建设。要有效满足特殊群体需求。加快信息无障碍建设，稳步推进适老化改造，进一步增强信息通信服务的便捷性和可及性，持续温暖“快时代”中的“慢人群”。要切实维护用户合法权益。持续开展 APP 侵害用户权益的整治行动，常态化整治垃圾信息，加大电信网络诈骗防范治理力度，切实维护人民群众的财产安全和合法权益市场巨大机遇。要全力支持中国企业“走出去”。通过加强规划引导、监督管理、信息服务、风险应急等手段，鼓励有条件的企业积极开展对外投资合作，深度参与全球产业分工，拓展中国式现代化发展空间。要合力打造互利共赢的数字生态。深化数字领域国际交流合作，维护和完善全球多边数字经济治理机制，共同营造有利于发展的国际环境。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：推进适老化改造 温暖“快时代”中的“慢人群”
　　人民网北京6月6日电 （记者申佳平）近日，工业和信息化部党组成员、副部长张云明在“ICT 中国·高层论坛主论坛”致辞时提到，要稳步推进适老化改造，持续温暖“快时代”中的“慢人群”。 “信息基础设施在全球范围内加速演进升级，已成为经济社会发展的信息‘大动脉’，推动人类社会逐渐进入万物感知、万物互联和万物智能的新时代。…
报告：近十年来金砖国家女性地位显著提升
　　人民网北京6月6日电（记者车柯蒙） 6月5日，2023金砖国家女性领导力论坛在北京举行。论坛上，《金砖国家女性发展报告(2023)》（以下简称《报告》）发布，《报告》显示，近十年来，金砖国家女性地位显著提升，在健康、教育、经济、决策管理以及技术方面获得长足进步。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部