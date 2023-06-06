人民网北京6月6日电（记者车柯蒙） 6月5日，2023金砖国家女性领导力论坛在北京举行。论坛上，《金砖国家女性发展报告(2023)》（以下简称《报告》）发布，《报告》显示，近十年来，金砖国家女性地位显著提升，在健康、教育、经济、决策管理以及技术方面获得长足进步。

《报告》指出，女性地位的提升得益于金砖各国稳定的经济发展和对女性发展持续的关注和扶持。金砖国家以占全球26%的土地和42%的人口数量，在全球经济、贸易、可持续发展等领域发挥重要作用。随着女性主题在金砖国家的关注度上升，女性参与对社会进步的贡献愈发凸显，女性在职场上的独特优势逐渐被认可和发掘。

《报告》显示，在健康方面，金砖国家妇幼健康服务网络不断完善，巴西在孕产的服务环节，每万人中的护理及助产人员密度为74，远超全球平均水平39.5。

在教育方面，金砖国家女性高等教育入学率显著提升，俄罗斯女性的高等教育入学率在十年间始终保持高位，接近90%。

在经济方面，尽管受疫情影响女性劳动参与率有所下降，但目前，金砖国家各国正在逐步恢复中，中国女性的劳动参与率在2021年回归到了疫情前的水平，并实现小幅提升。

在决策管理方面，金砖国家女性董事的比例有所提升，南非女性董事比例从2019年的26.4%上升至2021年的31.8%，其绝对值和增幅均超过全球平均水平。

在技术方面，数字经济为金砖国家女性发展带来了更多新机遇，印度IT领域的女性技术人员已达到该领域总就业人数的30%以上；中国的数字经济规模占GDP比重接近40%，为女性创造5700万就业机会。

据了解，本次论坛由中国贸促会、中国国际商会主办，主题为“增进互联互通拓展务实合作”。

(责编：孙红丽、吕骞)

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