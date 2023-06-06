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第五届全国青年企业家峰会在重庆开幕

2023年06月06日11:15 | 来源：人民网
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人民网北京6月6日电 （记者夏晓伦、王海跃）记者从全国工商联获悉，以“长风破浪 未来可期”为主题的第五届全国青年企业家峰会于6月5日在重庆开幕。

全国政协副主席、全国工商联主席高云龙在开幕式上表示，希望青年企业家牢记国之大者，涵养爱党爱国的情怀；恪守人间正道，锤炼守法守信的品格；永葆实干本色，弘扬创新创造的精神；勇担社会责任，践行共享共富的理念，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出应有贡献。

重庆市委副书记、市长胡衡华在开幕式上表示，当前，重庆全力推进成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道等国家战略落地落实，建设国家重要先进制造业中心、西部金融中心和国际消费中心城市，为青年企业家施展才华提供了广阔舞台。

胡衡华还表示：“新重庆蕴含新机遇，我们大力推进数字重庆建设，加快构建以实体经济为支撑的现代化产业体系，为青年企业家干事创业提供了丰富场景。新重庆彰显新气象，我们对待企业一视同仁，兑现政策一诺千金，政务服务一网通办，企业帮扶一以贯之，政商关系一清二白，为青年企业家投资兴业提供了良好营商环境。”

开幕式上，全国工商联党组成员、副主席汪鸿雁宣读全国工商联青年企业家委员会名誉主席、主席团成员名单。江苏省青年企业家联合会向重庆市青年企业家商会传递会旗。中国国际经济交流中心副理事长杨伟民等嘉宾作主旨演讲。

此外，峰会举办了理想信念教育讲座，与会人员听取十三届全国政协委员王秦丰“国学与企业高质量发展”专题授课，并围绕感悟红岩精神组织了爱国主义教育活动。峰会还举办了重庆市产业项目招商推介会，并将围绕“乡村振兴 绿色发展”“数智转型 工业振兴”“美好生活 文旅融合”等主题举办3场平行论坛。

(责编：孙红丽、吕骞)
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