人民网北京6月6日电 （王海跃）近日，住房和城乡建设部、国家发展改革委印发公告称，按照《国家节水型城市申报与评选管理办法》要求，经材料预审、第三方评价、社会满意度调查、现场考评、综合评议及公示等程序，决定命名浙江省温州市等16个城市为第十一批（2022年度）国家节水型城市。

具体来看，16个城市分别为：浙江省温州市、平湖市、义乌市，安徽省安庆市，江西省景德镇市，山东省高密市、曲阜市、邹城市，河南省开封市，湖北省鄂州市，湖南省衡阳市、益阳市，海南省三亚市，四川省内江市，青海省西宁市，新疆维吾尔自治区吐鲁番市。

人民网财经了解到，从2002年至今，我国已经公布11批名单，共有145城成功创建国家节水型城市。这些城市以创建国家节水型城市为契机，全面加强城市节水工作，形成了一批可复制、可推广的城市节水经验模式。

根据最新的国家节水城市评选标准，生态宜居和安全韧性是两个最重要的目标。其中，城市可渗透地面面积比例、城市水环境质量、城市居民人均生活用水量等作为导向指标，自备井关停率、城市公共 供水管网漏损率等作为底线指标。

有专家表示，创建节水型城市有助于合理开发、高效利用城市水资源，提高科学用水、合理用水水平，使有限的水资源满足人民生活需要，保障城市经济和建设可持续发展。

据报道，2022年，城市人均综合用水量为每人每天330升，在生活水平不断提高的同时，较10年前降低了5.5%。城市生产运营用水占用水量的比例由2012年的30.5%下降到2022年的24.9%，居民家庭用水和公共服务用水占比有所提升。与此同时，各地积极转变用水理念，再生水利用率逐年提高。2022年，全国城市再生水利用量达到180亿立方米，较10年前提高了4.6倍。

《“十四五”节水型社会建设规划》显示，到2025年，基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项，水资源利用效率和效益大幅提高，节水型社会建设取得显著成效。其中，在提升节水意识、强化刚性约束、补齐设施短板、强化科技支撑、健全市场机制等方面，为节水型城市建设指明了方向。

(责编：孙红丽、吕骞)

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