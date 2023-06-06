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高考天气指南：全国有两个雨区 不会出现大范围高温天气

2023年06月06日08:57 | 来源：人民网
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人民网北京6月6日电 （记者杨虞波罗）2023年全国高考即将到来，高考期间天气如何？记者从中央气象台获悉，全国整体来看，高考期间我国主要有两个雨区，分别位于长江流域及其以南地区和东北华北地区。

中央气象台首席预报员孙军介绍，受副热带高压北侧水汽影响，6月7日至10日，长江中下游及以南地区自北向南将出现一次明显降雨天气过程，江南、华南、云贵高原、四川南部等地有中到大雨，局地有暴雨，部分地区还将伴有短时强降水、局地雷暴和大风天气。其中，7日，主要雨区位于四川南部、贵州、湖南北部、江西北部、安徽南部、江苏南部、浙江北部、上海等地；8日，雨区向南移动，主要位于云南、贵州南部、湖南中南部、江西、安徽南部、浙江、福建北部等地；9日，雨区再次南移，位于云南西部和南部、广西中南部、广东、海南、江西南部、福建等地；10日，主雨区位于四川西南部、云南西部和南部、广西中南部、广东、海南、福建南部等地。

气温方面，6月7日至10日，我国不会出现大范围持续高温天气，而在京津冀、山东、河南、四川盆地、新疆等地的部分地区将有1至3天的35℃以上高温天气，白天以晴晒为主，夜间则会比较凉爽。

交通方面，预计高考期间浙江、安徽南部、福建东部、江西东北部、贵州中部等地境内的沈海、京台、长深、沪昆、杭瑞、济广、福银、大广、兰海等高速公路的部分路段发生道路湿滑、路面积水的风险较高。东北、内蒙古东北部、青海南部等地境内的京哈、绥满、鹤大等高速公路部分路段受雷阵雨影响路面积水的风险较高。

孙军提示，高考期间，东北地区、华北、黄淮及内蒙古、青海等地多阵性降雨，局地伴有雷暴大风或冰雹等强对流天气，南方部分地区有中到大雨，要特别防范强降雨引发的山体滑坡、中小河流洪水等次生灾害，建议各地做好交通疏导和安全管理等工作，考生出行需注意防雨防风防雷。华北、黄淮及新疆等地有晴热高温天气，建议考场做好防暑降温准备，考生需注意补水降温，预防中暑。

高考期间逐日天气预报

6月7日，内蒙古东北部、黑龙江西北部、吉林东部、辽宁东部、江淮西部、江南北部和东部、西南地区东部和南部、华南南部等地部分地区有中到大雨，其中，安徽南部等地局地有暴雨；我国其余大部为晴到多云天气。

6月8日，东北地区北部和东南部、内蒙古东北部、青海南部有阵雨或雷阵雨；江南、华南及云南、贵州、四川西部、重庆南部等地有小到中雨，浙江中部、江西北部、云南北部等地的部分地区有大雨，局地暴雨；我国其余大部为晴到多云天气。

6月9日，东北地区大部、内蒙古东北部、青海大部有阵雨或雷阵雨；江南南部、华南及云南、贵州南部、四川西部等地有小到中雨；我国其余地区为晴到多云天气。

6月10日，东北地区大部、内蒙古东北部、华北东部、山东、青海等地有阵雨或雷阵雨；华南及云南、四川大部等地有小到中雨；我国其余大部地区为晴到多云天气。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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