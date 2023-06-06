人民网记者 乔雪峰

“起飞！”5月26日晚，随着一阵发动机的轰鸣声响起，一架搭载着近80吨货物的快递全货机从湖北鄂州花湖机场起飞，架起国内外互联互通新通道。

物流一头连着生产,一头连着消费,当前，物流业已经成为现代经济社会发展中不可或缺的一部分，与老百姓的生活息息相关。

近日，中国物流与采购联合会发布了2023年5月份中国物流业景气指数，数据为51.5%，较上月回落2.3个百分点；中国仓储业指数为51.3%，较上月下降2.4个百分点。

中国物流与采购联合会总经济师何辉认为，5月份，物流业景气指数继续保持扩张，景气水平略有回落。从指数上看，“九降二升”，其中库存周转次数指数和固定资产投资完成额指数较上月回升。从区域看，东中西部地区均位于扩张区间。从企业规模看，大中型物流企业物流业务需求保持稳定，小微型物流企业物流需求较上月仍有减少。后期仍需继续关注稳投资、促消费和稳就业相关政策效果，加快物流行业恢复发展。

“5月份业务总量指数回调至51.5%，但仍保持在景气区间。” 中国物流信息中心物流统计处处长胡焓表示，分地区来看，5月份以来东部地区需求增势明显，东部地区业务总量指数达到55%以上，环比回升3.8个百分点，中部地区和西部地区业务总量指数均在扩张区间。

分析指出，得益于五一假期和618网购促销活动预热，5月份我国居民消费物流需求快速启动，邮政快递业业务总量指数明显回升，环比回升3.7个百分点达到69.6%，部分电商快递企业业务量环比增长3-5%左右。

据国家邮政局发布数据显示，截至5月31日，今年我国快递业务量已达500亿件，比2019年达到500亿件提前了155天，比2022年提前了27天。

蓬勃发展的现代物流业不仅激发了消费市场的繁荣活力，也激发了产业融合的新动能，为其他产业发展和供需良性循环带来了利好。

在河南南阳，方城县先进制造业开发区的生产车间内，工人们正在热火朝天的工作着，打造出一个个银白色的六边形合金顶锤。得益于近年来现代物流业的高速发展，这些硬材料产业产品通过便利的物流运输网络，运往国内外，助推当地超硬材料产业再迈新台阶。

不断涌现的“快递进厂”模式，不仅利于制造企业降本增效，也有助于快递提升服务产业链供应链能力，开拓市场新空间。

在河北沧州，邮政管理部门指导快递企业把寄递服务融入到产业链和供应链的前端，积极打造入厂物流、仓配一体化等模式，服务工艺玻璃制品的生产销售，年发货量超3000万件，助力工艺玻璃产品畅销国内并远销海外50多个国家和地区，支撑年产值达8亿元。

何辉分析认为，从后期走势看，业务活动预期指数保持在55%左右高位区间，企业依然看好铁路运输业、航空运输业和邮政快递业和多式联运领域。显示出物流市场信心总体保持稳定。

陆运专线连接东南亚，铁路专列直达中亚、货运航线直飞欧美……今年以来，我国快递企业综合运用海、陆、空等多种运输方式，推动“快递出海”再上层楼，完善了RCEP区域服务网络，提升了“一带一路”的辐射带动能力，在推动内需与外需方面发挥了重要作用，为畅通国内国际双循环注入新动力。

预期继续向好，物流投资增长加快。胡焓表示，二季度是加快项目建设的黄金期，5月份各地努力作为，力争在建项目赶进度，储备项目早开工，封顶项目早投产，拉动物流业投资上升。固定资产投资完成额指数环比提高1.4个百分点，投资动力和投资预期稳中向好。“总体来看，需求不稳是当前面临的主要问题，需要激发市场活力，推进产业协同复苏，着力扩大市场规模，加快商品流转，稳步提振物流市场需求。”

随着我国物流业覆盖城乡、联通全国、通达世界能力的不断提升，必将进一步发挥在稳定产业链供应链、促进经济社会发展、支撑国家战略等方面的作用，为扩内需、稳经济、助流通、惠民生、保就业、强治理等方面做出积极贡献。

(责编：孙红丽、吕骞)

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