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北京铁路：G305次列车发生设备故障 致部分列车晚点

2023年06月06日18:08 | 来源：人民网
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人民网北京6月6日电 （记者王连香）据中国铁路北京局集团有限公司官方微博消息，6月6日14时20分左右，因京广高铁天津西至香港西九龙的G305次列车发生设备故障，导致本列及后续下行部分列车晚点。铁路部门正在积极处置，由此给旅客带来的不便，铁路部门深表歉意。

(责编：王连香、吕骞)
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