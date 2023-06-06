人民网北京6月6日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年以来，中国铁路兰州局集团有限公司（以下简称兰州局集团公司）抓住2023年旅游行业全面复苏的良好契机，进一步强化旅游市场调研，精准发力打造“环西部火车游”新的旅游产业链，将当地旅游资源优势转化为经济优势，“环西部火车游”成为地区旅游高质量发展的引擎和全新动力，为开创富民兴陇新局面、服务乡村振兴贡献了“铁”力量。

兰州局集团公司从提高服务质量和产品创新方面入手，发挥路网优势精心设计开发“环西部火车游”精品旅游线路，加强旅游目的地组织，结合实际开展旅游推介，积极参加甘肃省文化和旅游厅“我和四季有个约会”——“车窗外的春天”旅游主题推广活动，将“春游”拓展为“四季游”，全力满足人民群众美好旅行生活需要。他们通过创新“铁路+旅游”模式，打造景道互联、客源互送、快旅慢游的“环西部火车游”铁路服务品牌。

为满足新时代旅客的多元化、个性化、品质化的旅游需求，兰州局集团公司充分利用铁路新线投产的优势，通过对铁路沿线旅游新资源的开发，不断扩大火车环线的种类和供给，创新旅游产品，加快推进铁路与文旅深度融合发展，将甘肃12个地州市的景区景点进行由点到线的串联，以兰州—敦煌“西环线”、兰州—陇南“南环线”、兰州—天水—平凉“东环线”、兰州—中卫—银川“北环线”为核心线路产品衍生出6大类102条线路产品，通过完善“环西部火车游”旅游专列产品谱系，实现交通为旅游赋能。

兰州局集团公司借助铁路网不断完善发展的成果，深化推进产品创新，深入分析旅客需求，聚焦乡村振兴，助力“甘肃人游甘肃”，推动“交旅融合”深度发展，2023年与路内6家旅行社签订合作协议，开展互为地接供应商合作。该局集团公司加大旅游专列常态化开行力度，目前已成功开行平凉“崆峒号”旅游专列15趟，开行跨省旅游专列7趟，乘载5000余人跨省旅游，将旅游发展从景点旅游转向目的地旅游，倾向于深度化、体验化、品质化旅游开发，进一步推进路地、交旅融合发展，实现游客增量、产业增效、品牌提升的工作目标，以特色“火车游”引领西部旅游新时尚。

在推进全域旅游的大趋势下，加快形成铁路与旅游融合发展的新格局。今年，兰州局集团公司将重点解决跨局集团公司专列大编组组客、部分景点所在地车站不办理客运等难题，实现与邻局集团公司跨省合作。该局集团公司利用兰新、敦煌铁路串联甘肃、青海两省旅游资源，打造环祁连山脉甘青铁路大环线，开行兰州—张掖—敦煌—苏干湖—茶卡—兰州的“慢旅最美铁路·尊享甘青大环”专列，完成专列和景区无缝衔接，将西北极富特色的旅游资源展示给广大游客，助推“慢行游”，全力构建“快旅慢游”新支撑，真正实现“火车游”让人民群众出行更美好。

兰州局集团公司充分发挥铁路运输优势，依托“铁路+旅游”服务新模式，做活“定制服务”，聚力提升旅游专列开行品质。

聚焦打造高端列车体验。兰州局集团公司在25T型、25G型、动车三大谱系的列车平台上，持续加大旅游车功能改造投入力度，参照星级酒店标准的硬件设施，打造独立家庭房、精品亲子房、大床房等星级酒店高端功能车辆，提供管家式尊宠服务和礼遇，让游客身临其境体验列车品质的全面提升，为游客创造美好的酒店式、管家化旅居生活新体验。他们通过优化旅游公共服务设施布局，不断完善功能配套，提升旅游专列品质。

不断扩大订制专列规模。该局集团公司扩大“兰州—哈达铺、兰州—高台”等线路为主的符合企事业单位需求的红色游专列，与甘肃省文化和旅游厅合作开行“红色旅游专列”，开创以铁路工业文化、丝路文化、航天文化为主题的兰州—张掖—嘉峪关—酒泉卫星发射中心—敦煌的中小学生研学旅游专列，组织上海外国语学校等广大师生开启寻迹“两弹一星”“探访千年丝路”研学之旅。

多形式提升主题列车品质。该局集团公司以列车为平台，集合“吃住行游购娱”旅游全产业链，打造全新旅游服务平台——高品质旅客列车“陆地游轮”，以甘肃不同人文资源、地域风情为主题内容，将14个地州市具有代表性的文化旅游景观移植到列车上，引入地域佳肴美酒、特色文化艺术，将《读者》杂志、剪纸艺术、敦煌舞表演、牛肉面表演等一系列文化旅游“名片”搬上列车，把秀美甘肃、文化甘肃、美食甘肃、和谐甘肃推向全国各地，不断提升主题列车品质，实现了变交通工具为美好旅居生活。

旅游专列是铁路部门为旅客个性化定制的特色产品。兰州局集团公司将进一步优化“环西部火车游”旅游专列开行方案，通过挖潜提效，充分发挥自身运力优势，全面提升铁路旅游服务品牌，全力打造新的旅游产业链，延伸旅游服务链条，增强消费市场活力，充分发挥当地旅游资源优势，并将其转化为经济优势，助力区域经济社会高质量发展。

(责编：王连香、吕骞)

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