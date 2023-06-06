交通运输部：5月城市轨道交通客运量同比增长87%
2023年06月06日18:09 | 来源：人民网
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人民网北京6月6日电 （记者王连香）据交通运输部公众号消息，2023年5月，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路292条，运营里程9652.6公里，实际开行列车322万列次，完成客运量24.9亿人次，进站量15亿人次。
数据显示，5月份，客运量环比减少0.4亿人次、降低1.5%，同比增加11.6亿人次、增长87%，较2019年月均客运量增加5亿人次、增长25.3%。
5月份，客运强度平均水平为0.528万人次每公里日，较2019年全年客运强度平均水平降低3.2%。本月无新增运营线路和区段。
(责编：王连香、吕骞)
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