人民网北京6月6日电 （记者王连香）据交通运输部公众号消息，2023年5月，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路292条，运营里程9652.6公里，实际开行列车322万列次，完成客运量24.9亿人次，进站量15亿人次。

数据显示，5月份，客运量环比减少0.4亿人次、降低1.5%，同比增加11.6亿人次、增长87%，较2019年月均客运量增加5亿人次、增长25.3%。

5月份，客运强度平均水平为0.528万人次每公里日，较2019年全年客运强度平均水平降低3.2%。本月无新增运营线路和区段。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经